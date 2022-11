Ini Prediksi 10 Pertandingan Seru Piala Dunia 2022: Spanyol vs Jerman, Portugal vs Uruguay

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 akan dimulai dengan pertandingan Qatar vs Ekuador pada Minggu (20/11/2022) malam di Stadion Al Bayt.

Sebanyak 42 pertandingan terjadi di fase grup untuk mendapatkan 16 tim terbaik ke fase gugur. Dari pertandingan tersebut, terdapat sejumlah pertandingan seru yang melibatkan tim-tim mapan.

Semua laga yang akan digelar pada Piala Dunia kali ini boleh jadi akan menarik, termasuk laga pembuka antara Qatar vs Ekuador. Meski demikian, tentu saja ada sejumlah duel yang mempertemukan dua tim besar, dua tim kuat, yang membuat laga itu menjadi menarik.

Laga-laga seru dan patut dinantikan seperti pertandingan Spanyol vs Jerman, Senegal vs Belanda, Portugal vs Uruguay atau Prancis vs Denmark. Laga-laga itu diperkirakan bakal berpengaruh terhadap hasil di fase grup.

Berikut 10 pertandingan yang wajib ditonton dari laga fase grup Piala Dunia 2022.

Grup A Senegal vs Belanda: 21 November 2022 pukul 23.00 WIB

De Oranje memegang rekor bermain di final Piala Dunia terbanyak, tetapi tidak pernah memenangkan trofi. Mereka nyaris tiga kali juara, ketika mereka mencapai final tetapi akhirnya kalah.

Belanda punya salah satu skuad paling menarik di dunia. Di dalamnya terdapat Virgil van Dijk dan Matthijs de Ligt di pertahanan hingga Memphis Depay dan Donyell Malen di lini serang. Mereka menjelma menjadi salah satu tim yang ditakuti di turnamen.

Sementara Senegal datang ke Qatar dengan status juara Piala Afrika 2022. Sayangnya mereka tidak dapat diperkuat Sadio Mane di turnamen ini lantaran mengalami cedera.

Meski begitu, laga ini tetap layak disaksikan karena Senegal punya pemain-pemain terkenal lainnya seperti: Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Fode Ballo-Toure dan lain-lain.

Grup E Spanyol vs Jerman: 28 November 2022 pukul 02.00 WIB

Setiap penonton akan terpaku pada layar televisi ketika Spanyol dan Jerman saling berhadapan. Kedua tim ini memiliki sejarah yang kaya satu sama lain. Setelah bertemu beberapa kali di Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa, Jerman memegang keunggulan head-to-head.

Namun, pertandingan terakhir mereka adalah di UEFA Nations League pada November 2020 dan Spanyol mengalahkan Jerman 6-0. Terlepas dari hasil sebelumnya, pertandingan antara keduanya di Piala Dunia 2022 pasti akan menjadi laga yang menarik.

Grup H Portugal vs Uruguay: 29 November 2022 pukul 02.00 WIB

Laga Portugal vs Uruguay diprediksi akan menjadi pertandingan yang sengit dan seimbang. Uruguay memiliki pemain-pemain bintang seperti Edinson Cavani, Fede Valverde, atau Luis Suarez.

Adapun Portugal juga datang ke Piala Dunia dengan salah satu skuad terbaik yang berisikan Bruno Fernandes, Joao Cancelo, Pepe, Rubian Dias, dan Diogo Jota. Namun, fokusnya akan tertuju pada pertandingan antara Cristiano Ronaldo dan Luis Suarez, yang keduanya akan berusaha tampil sekuat tenaga di Piala Dunia terakhir mereka.

Grup F Belgia vs Kroasia: 1 Desember 2022 pukul 22.00 WIB

Di laga terakhir Grup F, Belgia akan menghadapi Kroasia. Generasi emas Belgia ini sebenarnya menanggung harapan publik untuk meraih gelar tertinggi, tetapi sejauh ini mereka gagal. Kroasia, di sisi lain, akan berusaha melangkah lebih jauh kali ini, setelah kalah dari Prancis di final Piala Dunia 2018. Bentroknya kedua tim pasti akan menjadi laga yang sengit dan bukan tidak mungkin menentukan.

Grup C Argentina vs Polandia: 27 November 2022 pukul 02.00 WIB

Fokus pertandingan Argentina melawan Polandia akan tertuju pada dua striker kelas dunia mereka. Baik Lionel Messi dan Robert Lewandowski adalah dua pemain terhebat sepanjang masa dan pertempuran keduanya pasti akan menyedot banyak perhatian.

Robert Lewandowski membuktikan kemampuannya sebagai mesin gol. Ia dianggap pantas meraih gelar Ballon d'Or pada 2021, tetapi itu tidak terjadi. Penghargaan tersebut diberikan kepada Messi.

Grup B Inggris vs Amerika Serikat: 26 November 2022 pukul 02.00 WIB

Duel Inggris vs Amerika Serikat sangat ditunggu oleh fans-nya masing-masing. Amerika Serikat berharap bisa meraih hasll yang lebih baik di Piala Dunia FIFA 2022, dengan generasi emas di skuad mereka. Mereka datang ke turnamen dengan status sebagai juara Piala Emas CONCACAF setelah mengalahkan Meksiko di final.

Inggris perlahan mulai menemukan ritme permainan mereka, karena mereka berhasil mencapai semifinal Piala Dunia dan final Euro 2020. Baik AS maupun Inggris memiliki beberapa talenta hebat dan pertemuan kedua tim pasti akan menjadi salah satu yang layak disaksikan.

Grup D Prancis vs Denmark: 26 November 2022 pukul 23.00 WIB

Denmark adalah kuda hitam di Euro 2020 saat berhasil mencapai semifinal. Mereka juga kebetulan menjadi salah satu favorit penonton, dan Cristian Eriksen kembali ke panggung besar setelah kondisi kesehatannya membaik.

Sementara itu juara bertahan Prancis akan berusaha mengesampingkan penampilan mengecewakan mereka di Euro 2020. Tetapi, Denmark akan menjadi tantangan terberat mereka di Grup D. Piala Dunia berkali-kali menghasilkan kekecewaan dan Denmark berpotensi mengecewakan juara bertahan.

Grup C Argentina vs Meksiko: 27 November 2022 pukul 02.00 WIB

Meksiko datang ke Piala Dunia FIFA 2022 dengan skuad yang cukup seimbang. Meskipun pihak mereka tidak memiliki terlalu banyak nama yang familiar, pemain seperti Hirving Lozano dan Raul Jimenez memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan.

Lionel Messi dan kawan-kawan adalah salah satu favorit untuk mengangkat gelar, namun Meksiko akan menjadi tantangan yang cukup berat. Pertemuan ini mungkin tidak terlihat menarik di atas kertas, tetapi pasti akan menjadi salah satu laga yang layak disaksikan di Piala Dunia 2022 karena ada rivalitas antara kedua negara ini.

Grup H Portugal vs Korea Selatan: 2 Desember 2022 pukul 22.00 WIB

Portugal akan menghadapi Korea Selatan dalam pertandingan yang diprediksi bakal sengit. Dua pemain, yakni Son Heung-min dan Cristiano Ronaldo, akan menjadi sorotan di laga ini

Portugal mengambil rute yang sedikit lebih panjang ke Piala Dunia 2022. Mereka harus melewati jalur play-off untuk bisa lolos, dan untungnya mereka berhasil melakukannya setelah mengalahkan Turki dan Makedonia Utara.

Di sisi lain, Korea Selatan salah satu tim paling menarik di sepakbola internasional saat ini. Ronaldo akan berusaha untuk memimpin timnya menuju kejayaan tertinggi, sementara Son akan berharap untuk membawa Korea Selatan lolos ke fase knockout.

Laga ini mempertemukan dua tim dengan karakter permainan menyerang. Korea Selatan mengandalkan tenaga dan kecepatan sedangkan Portugal dengan memadukan kemampuan individu banyak pemainnya dalam mengolah bola.

Grup F Kanada vs Kroasia: 27 November 2022 pukul 23.00 WIB

Kanada kembali ke Piala Dunia setelah absen selama 36 tahun. Mereka merupakan salah satu kuda hitam untuk Piala Dunia 2022. Kanada memiliki beberapa bintang menarik seperti Alphonso Davies.

Dalam pertandingan kedua di Grup F, mereka akan menghadapi runner-up Piala Dunia 2018, Kroasia. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit untuk keduanya, karena Kroasia punya pengalaman dan dipimpin oleh gelandang veteran Luka Modric. Sementara Kanada mayoritas dihuni oleh pemain muda.

