Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia 2022 di SCTV, Indosiar, Moji, dan Vidio

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal siaran langsung Piala Dunia 2022, laga pertama akan menyiarkan pertandingan Qatar vs Ekuador di Stadion Al Bayt, Minggu 20 November 2022 mulai pukul 23.00 WIB.

Pertandingan pembuka nanti diprediksi bakal seru karena Qatar sebagai penyelenggara bakal didukung suporternya. Sedangkan Ekuador, perwakilan dari Amerika Selatan bakal membuktikan memang layak lolos menyingkirkan negara besar seperti Kolombia.

Rencananya, grup Emtek, SCTV, Indosiar, Vidio, dan Moji akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan Piala Dunia 2022.

Berikut jadwal siaran langsung Piala Dunia 2022 Qatar di SCTV, Indosiar, Moji, dan Vidio yang dimulai pada 20 November 2022:

Jadwal Penyisihan Grup A: Qatar, Ekuador, Senegal, Belanda

Minggu 20 November 2022

Grup A: Qatar vs Ekuador (Stadion Al Bayt, Al Khor) pukul 23.00 WIB.

Senin 21 November 2022

Grup A: Senegal vs Belanda (Stadion Al Thumama, Al Khor) pukul 23.00 WIB.

Jumat 25 November 2022

Grup A: Qatar vs Senegal (Stadion Al Thumama, Al Khor) pukul 20.00 WIB.

Grup A: Belanda vs Ekuador (Stadion Internasional Khalifa International, Al Rayyan) pukul 23.00 WIB.

Selasa 29 November 2022

Grup A: Belanda vs Qatar (Stadion Al Bayt, Al Khor) pukul 22.00 WIB.

Grup A: Ekuador vs Senegal (Khalifa International Stadium, Al Rayyan) pukul 22.00 WIB.

Jadwal Penyisihan Grup B: Inggris, Iran, AS, Wales

Senin 21 November 2022

Grup B: Inggris vs Iran (Stadion Khalifa International, Al Rayyan) pukul 20.00 WIB.

Senin 22 November 2022

Grup B: AS vs Wales (Stadion Ahmed bin Ali, Al Rayyan) pukul 02.00 WIB.

Jumat 25 November 2022

Grup B: Inggris vs AS (Stadion Al Bayt, Al Khor)

Sabtu 26 November 2022

Grup B: Wales vs Iran (Stadion Ahmed bin Ali, Al Rayyan)

Rabu 30 November 2022

Grup B: Wales vs Inggris (Stadion Ahmed bin Ali, Al Rayyan) pukul 02.00 WIB.

Grup B: Iran vs AS (Stadion Al Thumama, Al Khor) pukul 02.00 WIB.

Jadwal Penyisihan Grup C: Argentina, Arab Saudi, Meksiko, Polandia

Selasa 22 November 2022

Grup C: Argentina vs Arab Saudi (Lusail Iconic Stadium) pukul 17.00 WIB.

Grup C: Meksiko vs Polandia (Stadion 974, Doha) pukul 23.00 WIB.

Sabtu 26 November 2022

Grup C: Argentina vs Meksiko (Lusail Iconic Stadium, Lusail) pukul 23.00 WIB.

Minggu 27 November 2022

Grup C: Polandia vs Arab Saudi (Education City Stadium, Al Rayyan) pukul 02.00 WIB.

Rabu 30 November 2022

Grup C: Polandia vs Argentina (Stadion 974) pukul 02.00 WIB.

Grup C: Arab Saudi vs Meksiko (Lusail Iconic Stadium, Lusail) pukul 02.00 WIB.

Jadwal Penyisihan Grup D: Prancis, Australia, Denmark, Tunisia

Selasa 22 November 2022

Grup D: Prancis vs Australia (Stadion Al Janoub, Al Wakrah) pukul 20.00 WIB.

Rabu 23 November 2022

Grup D: Denmark vs Tunisia (Education City Stadium, Al Rayyan) pukul 02.00 WIB.

Sabtu 26 November 2022

Grup D: Tunisia vs Australia (Stadion Al Janoub, Al Wakrah) pukul 17.00 WIB.

Grup D: Prancis vs Denmark (Stadion 974, Doha) pukul 23.00 WIB.

Rabu 30 November 2022

Grup D: Australia vs Denmark (Stadion Al Janoub, Al Wakrah) pukul 22.00 WIB.

Grup D: Tunisia vs Prancis (Education City Stadium, Al Rayyan) pukul 22.00 WIB.

Jadwal Penyisihan Grup E: Spanyol, Kosta Rika, Jerman, Jepang

Rabu 23 November 2022

Grup E: Jerman vs Jepang (Khalifa International Stadium, Al Rayyan) pukul 23.00 WIB.

Grup E: Spanyol vs Kosta Rika (Stadion Al Thumama, Al Khor) pukul 20.00 WIB.

Minggu 27 November 2022

Grup E: Jepang vs Kosta Rika (Stadion Ahmed bin Ali, Al Rayyan) pukul 17.00 WIB.

Senin 28 November 2022

Grup E: Spanyol vs Jerman (Stadion Al Bayt, Al Khor) pukul 02.00 WIB.

Jumat 2 Desember 2022

Grup E: Kosta Rika vs Jerman (Stadion Al Bayt, Al Khor) pukul 02.00 WIB.

Grup E: Jepang vs Spanyol (Khalifa International Stadium, Al Rayyan) pukul 02.00 WIB.

Jadwal Penyisihan Grup F: Belgia, Kanada, Maroko, Kroasia

Rabu 23 November 2022

Grup F: Maroko vs Kroasia (Stadion Al Bayt, Al Khor) pukul 17.00 WIB.

Kamis 24 November 2022

Grup F: Belgia vs Kanada (Stadion Ahmed bin Ali, Al Rayyan) pukul 02.00 WIB.

Minggu 27 November 2022

Grup F: Belgia vs Maroko (Stadion Al Thumama, Al Khor) pukul 20.00 WIB.

Grup F: Kroasia vs Kanada (Khalifa International Stadium, Al Rayyan) pukul 23.00 WIB.

Kamis 1 Desember 2022

Grup F: Kroasia vs Belgia (Stadion Ahmed bin Ali, Al Rayyan) pukul 22.00 WIB.

Grup F: Kanada vs Maroko (Stadion Al Thumama, Al Khor) pukul 22.00 WIB.

Jadwal Penyisihan Grup G: Brasil, Serbia, Swiss, Kamerun

Kamis 24 November 2022

Grup G: Swiss vs Kamerun (Stadion Al Janoub, Al Wakrah) pukul 17.00 WIB.

Jumat 25 November 2022

Grup G: Brasil vs Serbia (Lusail Iconic Stadium, Lusail) pukul 02.00 WIB.

Senin 28 November 2022

Grup G: Kamerun vs Serbia (Stadion Al Janoub, Al Wakrah) pukul 17.00 WIB.

Grup G: Brasil vs Swiss (Stadion 974, Doha) pukul 23.00 WIB.

Sabtu 3 Desember 2022

Grup G: Korea Selatan vs Portugal (Education City Stadium, Al Rayyan) pukul 02.00 WIB.

Grup G: Ghana vs Uruguay (Stadion Al Janoub, Al Wakrah) pukul 02.00 WIB.

Jadwal Penyisihan Grup H: Portugal, Ghana, Uruguay, Korea Selatan

Kamis 24 November 2022

Grup H: Uruguay vs Korea Selatan (Education City Stadium, Al Rayyan) pukul 23.00 WIB.

Grup H: Portugal vs Ghana (Stadion 974, Doha) pukul 20.00 WIB.

Senin 28 November 2022

Grup H: Korea Selatan vs Ghana (Education City Stadium, Al Rayyan) pukul 20.00 WIB.

Selasa 29 November 2022

Grup H: Portugal vs Uruguay (Lusail Iconic Stadium, Lusail) pukul 02.00 WIB.

Jumat, 2 Desember 2022

Grup H: Serbia vs Swiss (Stadion 974, Doha) pukul 22.00 WIB

Grup H: Kamerun vs Brasil (Stadion Ikonik Lusail) 22.00 WIB

