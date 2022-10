Tragedi Kanjuruhan: Ozil, Rooney, hingga Podolski Sampaikan Dukacita

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan menyita perhatian dunia sepak bola dunia. Ucapan dukacita mengalir dari sejumlah klub besar Eropa, termasuk dari pesepak beberapa bola kenamaan.

Pesepakbola Jerman Mesut Ozil menyampaikan belasungkawa atas tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa dan mendoakan yang terbaik.

"Turut berbelasungkawa untuk semua korban meninggal dalam peristiwa di Malang, Indonesia. Saya berdoa untuk para korban semoga ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi TUHAN #KanjuruhanStadium," cuit Ozil melalui akun Twitter @M10, Minggu (2/10/2022).

Ucapan yang sama juga disampaikan eks penyerang Manchester United Wayne Rooney.

"Devastating to hear of the events at the Kanjuruhan Stadium in Indonesia last night. Shocking news. Thoughts are with all family and friends and everyone affected," cuitnya melalui akun Twitter @WayneRooney.

Bek legendaris Spanyol, Sergio Ramos juga mengaku sedih atas peristiwa nahas usai laga derby Jawa Timur, Arema dan Persebaya Surabaya.

"Heartbreaking. Our thoughts are with the victims and their families. #Indonesia," cuitnya melalui akun @SergioRamos.

Legenda hidup sepak bola Polandia, Lukas Podolski juga turut menyampaikan duka cita bagi warga Malang.

"To people in Malang: "TURUT BERDUKA CITA” Bangkit Bola #Indonesia #RIP," cuit @Podolski10.

Lebih lanjut, klub-klub sepak bola Eropa yang juga telah menyampaikan empatinya atas tragedi Kanjuruhan ini di antaranya Manchester United, Barcelona, Liverpool, dan Arsenal.

“Manchester United sangat berduka atas tragedi yang terjadi di Malang. Kami dengan tulus berbelasungkawa kepada korban, keluarga korban, dan semua orang yang terdampak,” demikian disampaikan klub via media sosial, Minggu, 2 Oktober 2022.

Liverpool juga menyampaikan belasungkawa atas insiden berdarah tersebut.

"Kami sangat sedih mendengar kejadian di Stadion Kanjuruhan, Malang, Indonesia. Pikiran semua orang di Liverpool Football Club bersama semua yang terkena dampak," tulis mereka di media sosial klub.

