Rekap Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan 8: Arsenal Pimpin Tabel

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut rekap hasil dan klasemen Liga Inggris usai rangkaian pertandigan pekan kedelapan.

Pekan kedelapan Liga Inggris 2022-2023 telah rampung digelar pada Minggu (18/9/2022) malam WIB.

Hanya tujuh laga yang digelar pada pekan kedelapan ini, tiga pertandingan harus ditunda karena agenda pemakaman Ratu Elizabeth II.

Baca Juga : Ini Profil Ethan Nwaneri, Pemain Termuda yang Tampil di Liga Inggris

Ketiga laga yang mengalami penundaan adalah Brighton vs Crystal Palace, Chelsea vs Liverpool, dan Manchester United vs Leeds United.

Puncak klasemen Liga Inggris direbut oleh Arsenal yang memetik kemenangan 3-0 atas Brighton pada Minggu (18/9/2022).

The Gunners menang berkat tiga gol kreasi William Saliba, Gabriel Jesus, dan Fabio Vieira.

Posisi kedua ditempati sang petahana, Manchester City. Tim Biru Langit itu menang 3-0 atas Wolverhampton Wanderers pada Sabtu (17/9/2022).

Jack Grealish, Erling Haaland, dan Phil Foden menjadi penyumbang gol Manchester City pada laga itu.

Kini Manchester City terpaut satu angka di belakang Arsenal. Pasukan Pep Guardiola mengoleksi 17 poin hasil lima kali menang dan dua kali imbang.

Baca Juga : Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-8: Chelsea vs Liverpool Ditunda

Tottenham Hotspur juga mencatatkan nilai yang sama. Skuad besutan Antonio Conte menghajar Leicester City dengan skor 6-2 pada pekan ini.

Rekap Hasil Liga Inggris

Pekan 8

Aston Villa 1-0 Southampton

Nottingham Forest 2-3 Fulham

Brighton vs Crystal Palace - DITUNDA

Wolves 0-3 Manchester City

Newcastle United 1-1 Bournemouth

Tottenham Hotspur 6-2 Leicester City

Chelsea vs Liverpool - DITUNDA

Manchester United vs Leeds United - DITUNDA

Brentford 0-3 Arsenal

Everton 1-0 West Ham United

Klasemen Liga Inggris

Pekan 8

# Tim MN M S K MG KG SG P 1 Arsenal FC 7 6 0 1 17 7 +10 18 2 Manchester City FC 7 5 2 0 23 6 +17 17 3 Tottenham Hotspur 7 5 2 0 18 7 +11 17 4 Brighton 6 4 1 1 11 5 +6 13 5 Manchester United 6 4 0 2 8 8 +0 12 6 Fulham FC 7 3 2 2 12 11 +1 11 7 Chelsea FC 6 3 1 2 8 9 -1 10 8 Liverpool FC 6 2 3 1 15 6 +9 9 9 Brentford FC 7 2 3 2 15 12 +3 9 10 Newcastle United 7 1 5 1 8 7 +1 8 11 Leeds United AFC 6 2 2 2 10 10 +0 8 12 AFC Bournemouth 7 2 2 3 6 19 -13 8 13 Everton FC 7 1 4 2 5 6 -1 7 14 Southampton FC 7 2 1 4 7 11 -4 7 15 Aston Villa FC 7 2 1 4 6 10 -4 7 16 Crystal Palace FC 6 1 3 2 7 9 -2 6 17 Wolverhampton 7 1 3 3 3 7 -4 6 18 West Ham United FC 7 1 1 5 3 9 -6 4 19 Nottingham Forest 7 1 1 5 6 17 -11 4 20 Leicester City FC 7 0 1 6 10 22 -12 1

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :