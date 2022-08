Luis Milla Siap Latih Persib Bandung

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan pelatih tim nasional Indonesia Luis Milla bakal menjadi pelatih baru klub Liga Indonesia, Persib Bandung.

Dalam unggahan resmi diakun twitter resminya @Luismillacoach, pelatih berkebangsaan Spanyol itu menuliskan ketertarikannya untuk menukangi Maung Bandung.

"Very excited to join @persib. Hatur nuhun pak @glennsugita for this wonderful opportunity. See you soon bobotoh!," tulis Milla dikutip Jumat (19/8/2022).

Milla akan menggantikan posisi yang ditinggalkan Robert Rene Alberts yang mengundurkan diri sekitar 2 pekan lalu.

Kiprah Milla sebagai arsitek timnas Garuda cukup terasa di ajang Asian Games 2018. Saat itu, banyak publik pecinta sepak bola di Indonesia, jatuh cinta dengan gaya permainan yang ditampilkan Milla bersama timnas.

Sebelum tampil di Asian Games bersama Garuda Muda, Milla berhasil mempersembahkan medali perunggu di ajang Sea Games 2017.

Setelah ajang Asian Games berakhir, Milla memilih untuk mundur dari kursi pelatih timnas dan kembali ke Spanyol. Tapi kecintaan mantan pemain Real Madrid terhadap sepak bola Indonesia cukup terasa.

Dalam beberapa kesempatan, Milla memberikan ucapan selamat kepada timnas atas capaian yang diraih.

Terakhir, dia sempat mengapresiasi prestasi timnas U16 yang berhasil meraih gelar juara Piala AFF 2022.

Bahkan, dia memberi pujian khusus kepada pelatih Bima Sakti yang membawa timnas U16 menjadi juara. Bima Sakti pernah menjadi asisten Milla selama melatih timnas merah putih.

