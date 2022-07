Bisnis.com, JAKARTA - Berikut daftar penerima penghargaan Ballon d'Or dari edisi pertama hingga yang terbaru pada 2021.

Ballon d'Or adalah penghargaan yang diberikan kepada pemain sepak bola terbaik di dunia dari majalan asal Prancis, France Football.

Ballon d'Or pertama kali diberikan pada 1956. Penghargaan ini dianugerahkan kepada pemain yang tampil apik pada kompetisi tahun sebelumnya.

Sistem penilaian pemenang Ballon d'Or awalnya diambil dari voting para jurnalis sepak bola, sistem ini digunakan pada 1956-2006.

Kemudian pada 2007 sistem penilaian Ballon d'Or didasarkan dari voting para pelatih dan kapten tim nasional yang bernaung di bawah FIFA.

Pada awal kemunculannya, Balllon d'Or hanya mencakup wilayah Eropa dan diberi nama European Football of The Year. Pada 1995 nama tersebut kemudian diubah menjadi Ballon d'Or dengan cakupan yang lebih luas, tak hanya dari Benua Eropa.

Ballon d'Or edisi 2010-2015 merger dengan FIFA World Player of The Year dan berganti nama menjadi FIFA Ballon d'Or. Namun setelah kerja sama itu berakhir pada 2016, Ballon d'Or berdiri sendiri sementara FIFA membuat The Best FIFA Awards.

Megabintang asal Argentina, Lionel Messi, menjadi pemain dengan gelar Ballon d'Or terbanyak yakni tujuh.

La Pulga, julukan Messi, memenangi Ballon d'Or edisi 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, dan 2021.

Cristiano Ronaldo, pemain Manchester United, di urutan kedua dengan koleksi lima Ballon d'Or yang ia raih pada 2008, 2013, 2014, 2016, dan 2017.

Berikut Daftar Pemenang Ballon d'Or dari Masa ke Masa

1956: Stanley Matthews (Blackpool)

1957: Alfredo Di Stefano (Real Madrid)

1958: Raymond Kopa (Real Madrid)

1959: Alfredo Di Stefano (Real Madrid)

1960: Luis Suarez (Barcelona)

1961: Omar Sivori (Juventus)

1962: Josef Masopust (Dukla Prague)

1963: Lev Yashin (Dynamo Moscow)

1964: Denis Law (Manchester United)

1965: Eusebio (Benfica)

1966: Bobby Charlton (Manchester United)

1967: Florian Albert (Ferencvaros)

1968: George Best (Manchester United)

1969: Gianni Rivera (AC Milan)

1970: Gerd Muller (Bayern Munich)

1971: Johan Cruyff (Ajax)

1972: Franz Beckenbauer (Bayern Munich)

1973: Johan Cruyff (Barcelona)

1974: Johan Cruyff (Barcelona)

1975: Oleg Blokhin (Dynamo Kyiv)

1976: Franz Beckenbauer (Bayern Munich)

1977: Allan Simonsen (Borussia Monchengladbach)

1978: Kevin Keegan (Hamburg)

1979: Kevin Keegan (Hamburg)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munich)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munich)

1982: Paolo Rossi (Juventus)

1983: Michel Platini (Juventus)

1984: Michel Platini (Juventus)

1985: Michel Platini (Juventus)

1986: Igor Belanov (Dynamo Kyiv)

1987: Ruud Gullit (AC Milan)

1988: Marco van Basten (AC Milan)

1989: Marco van Basten (AC Milan)

1990: Lothar Matthaus (Internazionale)

1991: Jean-Pierre Papin (Marseille)

1992: Marco van Basten (AC Milan)

1993: Roberto Baggio (Juventus)

1994: Hristo Stoichkov (Barcelona)

1995: George Weah (AC Milan)

1996: Matthias Sammer (Borussia Dortmund)

1997: Ronaldo (Internazionale)

1998: Zinedine Zidane (Juventus)

1999: Rivaldo (Barcelona)

2000: Luis Figo (Real Madrid)

2001: Michael Owen (Liverpool)

2002: Ronaldo (Real Madrid)

2003: Pavel Nedved (Juventus)

2004: Andriy Shevchenko (AC Milan)

2005: Ronaldinho (Barcelona)

2006: Fabio Cannavaro (Real Madrid)

2007: Kaka (Milan)

2008: Cristiano Ronaldo (Manchester United)

(Manchester United) 2009: Lionel Messi (Barcelona)

2010: Lionel Messi (Barcelona)

2011: Lionel Messi (Barcelona)

2012: Lionel Messi (Barcelona)

2013: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2015: Lionel Messi (Barcelona)

2016: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2017: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2018: Luka Modric (Real Madrid)

2019: Lionel Messi (Barcelona)

2020: Ditiadakan

2021: Lionel Messi (Barcelona/Paris Saint-Germain).

