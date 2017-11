Ujung tombak Lyon Bertrand Traore (kedua kiri) mencoba menembus pertahanan Montpellier. Skor akhir 0-0 dalam lanjutan Ligue 1 Prancis. - Reuters/Emmanuel Foudrot

Bisnis.com, JAKARTA - Olympique Marseille dan Olympique Lyonnais gagal memanfaatkan peluang untuk memperpendek jarak dengan AS Monaco yang berada di posisi kedua setelah hanya bisa bermain seri dalam dua laga berbeda dalam lanjutan Ligue 1 Prancis.

Marseille dipaksa imbang dengan skor 1-1 oleh tuan rumah Girondins Bordeaux dalam pertandingan yang digelar di Stadion Matmut-Atlantique di Bordeaux pada Senin pagi WIB (20/11/2017).

Bahkan Marseille nyaris menelan kekalahan dan baru bisa memberikan gol balasan pada injury time sehingga bisa mencuri satu poin dari markas Bordeaux.

Tuan rumah Bordeaux membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 3 menit melalui kontribusi Nicolas de Preville dan Marseille baru mampu menghasilkan gol balasan ketika injury time babak kedua memasuki menit ke-4 lewat sumbangsih Morgan Sanson.

Dengan tambahan satu angka saja, Marseille tertahan di posisi keempat dengan nilai 25, satu poin di belakang Lyon yang mendulang nilai 26 setelah juga hanya bisa seri dengan skor 0-0 ketika menjamu Montpellier HSC di Stadion Groupama (Stadion Olimpiade Lyon).

Kegagalan Marseille dan Lyon memetik kemenangan membuat keduanya gagal memangkas jarak dengan AS Monaco, padahal peluang itu terbuka lantaran sang juara bertahan pun sebelumnya dipaksa imbang tim papan bawah Amiens SC dengan skor 1-1.

Nilai Monaco saat ini 29 di posisi kedua atau tertinggal 6 poin dari Paris Saint-Germain di pemuncak klasemen sementara.

Hasil lengkap pekan ke-13: Lille 3 vs Saint-Etienne 1; Amiens 1 vs Monaco 1; Paris Saint-Germain 4 vs Nantes 1; Dijon 3 vs Troyes 1; Guingamp 1 vs Angers 1; Strasbourg 2 vs Stade Rennais 1; Toulouse 0 vs Metz 0; Caen 1 vs Nice 1; Lyon 0 vs Montpellier 1; Bordeaux 1 vs Marseille 1.

Sumber : Reuters