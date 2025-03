Tiket Timnas Indonesia Vs Bahrain Mulai Dijual Besok 4 Maret, Berikut Cara Beli dan Harganya

Cara beli dan harga tiket timnas Indonesia Vs Bahrain, mulai dijual besok, 4 Maret 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde Ketiga Zona Asia antara timnas Indonesia melawan Bahrain akan berlangsung pada Selasa (25/3) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

PSSI menyiapkan puluhan ribu lembar tiket untuk menampung animo penonton dan suporter Indonesia yang sangat luar biasa untuk menonton laga tersebut di SUGBK.

Dilansir dari laman resmi PSSI, penjualan tiket akan dimulai Selasa (4/3) besok mulai pukul 10.00 WIB via livin by Mandiri dengan link bmri.id/TimnasMandiri

Harga tiket yang dijual saat ini adalah harga normal. Sebelumnya saat pertandingan Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi bulan November lalu diberikan harga promo peluncuran Garuda ID.

Setiap pembeli tiket wajib mempunyai akun Garuda ID. Selain itu, seluruh pembeli tiket pertandingan ini akan mendapatkan jaminan perlindungan asuransi.

Bagi penonton atau suporter yang ingin membeli tiket, PSSI menghimbau tidak membeli di calo, jadi via online karena caranya mudah. Jika membeli lewat calo dipastikan harga lebih mahal, keaslian tiket tidak terjamin, dan resiko-resiko lainnya.

Untuk Barcode akan tersedia di halaman pembelian tiket pada 24 Maret 2025 mendatang mulai pukul 10.00 WIB.

Daftar Harga Tiket Indonesia versus Bahrain

1. Mandiri Premium West Zona 1 Rp1.750.000,-

2. Mandiri Premium East Zona 6&7 Rp1.750.000,-

3. Freeport Garuda West Zona 11 Rp1.250.000,-

4. Freeport Garuda East Zona 5 Rp1.250.000,-

5. Freeport Garuda East Zona 8 Rp1.250.000,-

6. Astra Financial Garuda South Zona 3 Rp600.000,-

7. Astra Financial Garuda South Zona 4 Rp600.000,-

8. Astra Financial Garuda North Zona 9&10 Rp600.000,-

9. Indomie Upper Garuda Zona 1-12 A/B Rp300.000,-

Sebagai informasi, harga tersebut belum termasuk admin fee, booking fee, handling Fee, dan operational fee. Informasi lengkapnya di informasi selengkapnya di bmri.id/NewJerseyTIMNAS.