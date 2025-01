Jadwal Liga Champions Matchday 7: Benfica vs Barcelona, PSG vs Man City

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Champions 2024-2025 matchday 7 akan diwarnai beberapa big match seperti Benfica vs Barcelona dan Paris Saint-Germain (PSG) vs Manchester City.

Pekan ketujuh Liga Champions 2024-2025 akan kembali bergulir setelah rehat kurang lebih 1 bulan.

Seperti biasa, pertandingan Liga Champions akan digelar pada tengah pekan yakni pada Rabu (22/1/2025) dini hari dan Kamis (23/1/2025) dini hari.

Ada 2 duel yang digelar lebih dulu yakni AS Monaco vs Aston Villa dan Atalanta vs Sturm Graz pada Rabu tengah malam.

Setelah itu ada 7 pertandingan yang digelar pukul 03.00 WIB, misalnya big match Atletico Madrid vs Bayer Leverkusen.

Saat ini Leverkusen ada di posisi 4 klasemen sementara Liga Champions. Kemenangan atas Atletico Madrid bisa membuat mereka selangkah lagi lolos otomatis ke babak 16 besar lewat jalur 8 tim terbaik. Di sisi lain Atletico masih berjuang di posisi ke-11.

Big match lain yang akan tersaji pada hari pertama ini adalah Benfica vs Barcelona. El Barca kini menghuni posisi kedua dengan 15 poin, menempel Liverpool yang kokoh di puncak dengan 6 kemenangan beruntun.

Liverpool vs Lille juga akan digelar pada Rabu dini hari. The Reds menjadi satu-satunya tim yang paling dekat ke babak 16 besar.

Dengan 18 poin, Liverpool sudah mengamankan setidaknya posisi ke-24 atau jalur lolos ke babak 16 besar lewat laga playoff. Kemenangan atas Lille juga bisa membuat Liverpool aman untuk lolos lewat jalur 8 tim terbaik.

Raksasa Italia Juventus akan menghadapi Club Brugge pada hari yang sama. Juventus masih tertahan di posisi ke-14 dan perlu tambahan 3 poin untuk masuk ke 8 besar. Sementara Club Brugge masih struggling agar tak keluar dari 24 besar.

Pada Kamis dini hari ada laga Sparta Praha vs Inter Milan, Feyenoord vs Bayern Munchen, Arsenal vs Dinamo Zagreb, dan AC Milan vs Girona yang akan berlangsung.

Selain itu big match PSG vs Manchester City juga akan tersaji pada waktu yang sama. PSG kini berada di posisi ke-25 dan terancam gagal lolos ke babak 16 besar, sedangkan The Citizens hanya sedikit lebih baik di urutan ke-22. Laga ini akan menjadi penentu nasib bagi PSG.

Juara bertahan Liga Champions Real Madrid juga tertatih-tatih musim ini. Mengoleksi 3 kemenangan dan 3 kekalahan, El Real tertahan di posisi ke-20.

Pada pekan ketujuh ini Los Blancos akan menghadapi RB Salzburg di Santiago Bernabeu. Kemenangan akan membawa Real Madrid mendaki di tabel klasemen.

Dengan format baru Liga Champions musim ini persaingan menuju fase gugur terbilang lebih ketat.

Ke-36 tim peserta Liga Champions akan bersaing dalam klasemen besar. Tim peringkat 1-8 lolos otomatis ke babak 16 besar sedangkan tim peringkat 9-24 akan beradu di playoff.

Berikut jadwal Liga Champions 2024-2025 matchday 7: