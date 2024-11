Jadwal Liga Champions Matchday 4: PSG vs Atletico Madrid, Inter Milan vs Arsenal

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Champions 2024-2025 matchday keempat akan ditutup dengan 9 pertandingan yang digelar dini hari nanti, di antaranya ada PSG vs Atletico Madrid dan Inter Milan vs Arsenal.

Matchday keempat Liga Champions 2024-2025 akan ditutup dengan pertandingan yang dimainkan pada Kamis (7/11/2024) dini hari.

Setelah 9 laga tuntas digelar pada Rabu (6/11/2024) dini hari, kini 9 laga lainnya akan melengkapi matchday keempat Liga Champions 2024-2025.

Duel Shakhtar Donetsk vs Young Boys dan Club Brugge vs Aston Villa akan digelar lebih dahulu.

Aston Villa bersama Liverpool menjadi 2 tim yang masih membukukan catatan 100 persen kemenangan di Liga Champions musim ini. Namun Aston Villa baru memainkan 3 laga sementara Liverpool 4.

Setelah laga itu ada 7 laga yang digelar serentak yakni Feyenoord vs RB Salzburg, PSG vs Atletico Madrid, Bayern Munchen vs Benfica, Sparta Praha vs Brest, Red Star vs Barcelona, Stuttgart vs Atalanta, dan Inter Milan vs Arsenal.

Feyenoord yang menjadi tuan rumah berpeluang besar untuk menang atas Salzburg yang sedang terpuruk di papan bawah.

Sementara itu, PSG yang baru memetik 1 kemenangan dan 1 kali imbang dalam 3 laga Liga Champions musim ini akan menghadapi Atletico yang lebih buruk karena 2 kali kalah dan 1 kali menang.

Kondisi kurang apik juga dialami Bayern Munchen. Raksasa Jerman itu kalah 2 kali beruntun dalam matchday kedua dan ketiga. Kini FC Hollywood akan menghadapi tantangan sulit dari Benfica yang 2 kali menang.

Barcelona yang dominan di Liga Spanyol juga bertekad untuk tampil apik di Liga Champions. Setelah mencatat 2 kemenangan beruntun kini El Barca mengincar 3 poin tambahan di markas Red Star.

Wakil Prancis Brest tampil gemilang dengan 2 kemenangan dan 1 kali imbang di Liga Champions. Konsistensi mereka diuji saat bertandang ke markas Sparta Praha.

Stuttgart dan Atalanta hanya berbeda satu poin di tabel klasemen. Atalanta membukukan 5 poin dari 1 kali menang dan 2 kali imbang, sementara Stuttgart 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah.

Inter Milan vs Arsenal menjadi big match yang menarik untuk disaksikan pada dini hari nanti.

Pasalnya kedua tim menduduki papan atas di liga domestik masing-masing. Namun Arsenal sedang dalam tren negatif karena tak bisa menang dalam 3 laga terakhir.

Sebaliknya, Inter Milan menempel ketat Napoli di puncak klasemen. Nerazzurri tak tersentuh kekalahan dalam 5 partai terkini di Serie A.

Berikut jadwal Liga Champions 2024-2025: