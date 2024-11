Jadwal Liga Champions Matchday 4: Real Madrid vs AC Milan, Inter Milan vs Arsenal

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Champions 2024-2025 matchday empat menjadi laga yang berat bagi duo Milan. Ada duel Real Madrid vs AC Milan dan Inter Milan vs Arsenal.

Matchday keempat Liga Champions 2024-2025 akan digelar pada Rabu (6/11/2024) dan Kamis (7/11/2024).

Total ada 18 pertandingan yang akan digelar dalam matchday keempat Liga Champions 2024-2025.

Duel Slovan Bratislava vs Dinamo Zagreb akan dan PSV Eindhoven vs Girona akan menjadi pertandingan pembuka pekan keempat Liga Champions 2024-2025.

Selanjutnya, ada 7 pertandingan yang digelar serentak yakni Borussia Dortmund vs Sturm Graz, Celtic vs RB Leipzig, Bologna vs AS Monaco, Sporting CP vs Manchester City, Lille vs Juventus, Liverpool vs Leverkusen, dan Real Madrid vs AC Milan.

AC Milan menjalani perjalanan yang sulit di Liga Champions musim ini karena menghadapi tim-tim unggulan.

Rossoneri menghadapi Liverpool, Bayer Leverkusen, dan kini akan bertemu tim tersukses di Liga Champions, Real Madrid.

Sementara itu, Manchester City akan bertandang ke markas Sporting CP. Laga ini menjadi pertemuan pelatih Sporting CP Ruben Amorim yang pada 11 November mendatang akan menangani Manchester United.

Juventus mengincar kemenangan untuk membalas kekalahan mereka pada pekan lalu dari Stuttgart.

Liverpool yang masih memetik kemenangan sempurna akan mendapat ujian dari Bayer Leverkusen yang belum terkalahkan di Liga Champions musim ini.

Selanjutnya pada Kamis dini hari ada laga Shakhtar Donetsk vs Young Boys dan Club Brugge vs Aston Villa yang akan dimainkan lebih dulu.

Aston Villa memuncaki klasemen sementara Liga Champions dengan poin 9 dari 3 kemenangan. The Villans unggul selisih gol atas Liverpool.

Feyenoord vs RB Salzburg, Sparta Praha vs Brest, PSG vs Atletico Madrid, Bayern Munchen vs Benfica, Red Star vs Barcelona, Stuttgart vs Atalanta, dan Inter Milan vs Arsenal akan dimainkan serentak.

PSG yang baru memetik 1 kemenangan akan menjamu Atletico Madrid yang sudah 2 kali kalah.

Hasil buruk juga dialami Bayern Munchen yang menelan 2 kekalahan beruntun. Kali ini FC Hollywood akan menjamu Benfica yang 2 kali menang.

Barcelona tampil dominan dengan memimpin klasemen Liga Spanyol. Capaian apik itu berusaha dipertahankan saat bertandang ke markas Red Star Belgrade.

Duel Inter Milan vs Arsenal juga menjadi big match yang menarik untuk disaksikan. Pasalnya, kedua tim sama-sama di papan atas liga domestik.

Hanya saja, Arsenal mengalami tren negatif setelah tak meraih kemenangan dalam 3 laga terakhir di Liga Inggris.

Berikut jadwal Liga Champions 2024-2025: