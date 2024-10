Jadwal Liga Champions Matchday 3: Madrid vs Dortmund, Barcelona vs Munchen

Berikut jadwal Liga Champions 2024-2025 matchday 3, ada big match Real Madrid vs Dortmund dan Barcelona vs Bayern Munchen.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Champions 2024-2025 matchday ketiga diwarnai oleh beberapa big match, seperti Real Madrid vs Borussia Dortmund dan Barcelona vs Bayern Munchen.

Gelaran Liga Champions 2024-2025 memasuki matchday yang ketiga mulai Selasa (22/10/2024) malam hingga Kamis (24/10/2024) dini hari.

Total ada 18 pertandingan yang akan digelar pada matchday ketiga Liga Champions 2024-2025, dimulai dengan laga AS Monaco vs Red Star Belgrade dan AC Milan vs Club Brugge.

Menghadapi Club Brugge menjadi kesempatan Milan untuk memperbaiki posisinya di tabel klasemen sementara.

Rossoneri terjerumus di posisi ke-32 klasemen akibat 2 kali kalah dari Liverpool (1-3) dan Bayer Leverkusen (0-1).

Selanjutnya pada Rabu (23/10/2024) dini hari akan digelar pertandingan Arsenal vs Shakhtar Donetsk, Juventus vs VfB Stuttgart, Sturm Graz vs Sporting CP, PSG vs PSV, Girona vs Slovan Bratislava, Aston Villa vs Bologna, dan Real Madrid vs Borussia Dortmund.

Laga Madrid vs Dortmund merupakan ulangan partai final Liga Champions musim lalu.

Laga ini juga diprediksi berlangsung sengit lantaran Dortmund berstatus pemuncak klasemen dengan 2 kemenangan dan selisih gol +9.

Juventus yang menjamu Stuttgart juga dalam misi meraih kemenangan ketiga beruntun di Liga Champions musim ini.

Selanjutnya pada Rabu malam ada laga Atalanta vs Celtic dan Brest vs Bayer Leverkusen.

Brest secara mengejutkan ada di posisi kedua setelah mengantongi 2 kemenangan, sedangkan Leverkusen ada di urutan kelima dengan poin yang sama tapi kalah selisih gol.

Tim-tim elite Eropa banyak yang bermain pada Kamis dini hari, seperti RB Leipzig vs Liverpool, Manchester City vs Sparta Praha, Atletico Madrid vs Lille, Young Boys vs Inter Milan, dan big match Barcelona vs Bayern Munchen.

Laga Barcelona vs Munchen menjadi partai yang layak untuk dinantikan. Pasalnya, kedua tim mengusung misi wajib menang untuk memperbaiki posisi mereka.

Munchen ada di posisi ke-15 dan Barcelona di urutan ke-16 dengan poin 3 berkat 1 kemenangan dan 1 kali kalah.

Pada matchday kedua Munchen takluk dari wakil Inggris, Aston Villa, dengan skor 0-1. Di sisi lain Barcelona menggulung Young Boys 5-0.

Berikut jadwal Liga Champions 2024-2025: