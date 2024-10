Manchester United Pecat Erik Ten Hag Usai Terus Raih Hasil Buruk

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Manchester United akhirnya memutuskan untuk memecat Erik Ten Hag sebagai pelatih tim Setan Merah.

Manchester United di laga terakhir kalah dari West Ham United dengan skor 1-2 dalam lanjutan Liga Inggris, Minggu (27/10/2024) malam.

Kekalahan tersebut membuat MU cuma bisa meraih satu kemenangan dalam delapan laga. Selain itu, MU kini berada di urutan ke-14 klasemen Liga Inggris.

Menurut jurnalis dan pakar transfer pemain internasional, Fabrizio Romano, asisten pelatih, Ruud Van Nistelrooy akan menjadi manajer sementara Manchester United usai Ten Hag dipecat.

"Manchester United have 𝐒𝐀𝐂𝐊𝐄𝐃 Erik ten Hag with immediate effect!

The decision has been made as Ruud van Nistelrooy’s been asked to be the interim manager by Man United," tulis Fabrizio.

Sebelumnya, Erik Ten Hag menilai Manchester United bermain apik meski kalah 1-2 dari West Ham United.

"Saya kira kami memainkan sepak bola yang sangat bagus, begitu banyak variasi, begitu kreatif, begitu banyak peluang. Itulah satu-satunya hal yang kami lewatkan yaitu mencetak gol setelah mendapat peluang di depan gawang," kata ten Hag dalam laman United pada Senin.



Kekalahan atas The Hammers membuat United menelan empat kali kekalahan di Liga Inggris, yang membuat Setan Merah terdampar ke peringkat ke-14 dengan 11 poin.

Kendala produktifitas gol Manchester United hingga pekan kesembilan masih belum dapat terpecahkan oleh ten Hag.

Marcus Rashford dan kawan-kawan hanya mampu mencetak delapan gol tetapi kebobolan 11 gol di Liga Inggris.

"Mereka bermain sangat baik, mereka bertarung sangat keras, mereka sangat bernafsu mencapai situasi itu sehingga tidak mencetak gol membuat kami frustrasi," kata mantan pelatih Ajax itu.