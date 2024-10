Lancar, ini Link Live Streaming Bahrain vs Indonesia, Kickoff 23.00 WIB

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong menilai anak asuhnya berpeluang mendulang hasil bagus saat menghadapi Timnas Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis (10/10/2024) malam, pukul 23.00 WIB.

Timnas Indonesia yang merupakan debutan di babak ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah mengantongi dua poin usai menahan seri Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0.

Bagi Shin Tae-yong, hasil tersebut membuat kepercayaan diri timnas Garuda meningkat jelang menghadapi Bahrain.

“Bagi kami, kami memiliki dua pertandingan yang bagus melawan Arab Saudi dan Australia, kami memiliki dua hasil bagus dengan dua kali imbang dan mendongkrak kepercayaan diri kami. Kami terus berkembang. Maka menurut saya besok pertandingan melawan Bahrain, kami akan mendapatkan hasil yang bagus,” ujar Pelatih Shin.

Sementara itu pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic memberikan pujiannya kepada lini pertahanan timnas Indonesia yang baru kebobolan satu gol dari dua laga melawan Arab Saudi dan Australia.

Dari dua laga, Indonesia kebobolan satu gol saat mereka menahan imbang Arab Saudi pada laga pertama dengan skor 1-1.

Sementara untuk Bahrain, tim asuhannya itu hingga kini telah kebobolan lima gol setelah takluk 0-5 dari Jepang di kandang sendiri.

“Indonesia sangat bagus dalam bertahan, Anda bisa melihat mereka hanya kebobolan satu kali melawan Arab Saudi dan Australia dengan transisi dan serangan balik yang bagus,” kata Talajic, dikutip dari laman resmi AFC, Kamis.

Pelatih 59 tahun itu mengatakan anak-anak asuhnya harus siap dengan kokohnya pertahanan Indonesia.

Pertandingan Bahrain vs Indonesia bisa disaksikan via live streaming di vision plus.

Link Live Streaming Bahrain vs Indonesia 10 Oktober:

https://www.visionplus.id/webclient/#/