Prediksi Skor AS Roma vs Athletic Bilbao: Head to Head, Susunan Pemain

Berikut prediksi skor AS Roma vs Athletic Bilbao dalam lanjutan Liga Europa 2024-2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Laga AS Roma vs Athletic Bilbao digelar dalam lanjutan Liga Europa 2024-2025. Prediksi skor mengunggulkan AS Roma menang.

AS Roma akan menghadapi Athletic Bilbao dalam matchday 1 league phase Liga Europa 2024-2025 di Stadion Olimpico, Jumat (27/9/2024) dini hari.

AS Roma baru saja melakukan pergantian pelatih dengan mencopot Daniele De Rossi dan menunjuk Ivan Juric.

Debut Juric berakhir manis, Roma menggebuk Udinese dengan skor 3-0. Itu merupakan kemenangan pertama Giallorossi di Liga Italia musim ini.

Roma saat ini menempati posisi 9 klasemen sementara Liga Italia dengan koleksi 6 poin hasil dari 1 kali menang, 3 kali imbang, dan 1 kali kalah.

Meski hanya 1 kali kalah dari Empoli (1-2) pada pekan kedua, Roma lebih dominan meraih hasil imbang.

Ketiga hasil imbang diraih AS Roma saat melawan Cagliari (0-0), Juventus (0-0), dan Genoa (1-1).

Di sisi lain Athletic Bilbao tampil cukup mengesankan di kompetisi domestik. Hingga pekan tujuh Liga Italia, tim asal Basque itu memetik 4 kemenangan, 1 kali imbang, dan 2 kali kalah.

Pada pekan lalu Bilbao meraih kemenangan atas Celta Vigo dengan skor 3-1. Itu adalah kemenangan ketiga secara beruntun yang diraih Bilbao.

Bilbao bertengger di posisi ketiga klasemen sementara dengan torehan 13 poin dari 7 pertandingan.

Tim asuhan Ernesto Valverde itu tertinggal 8 poin dari Barcelona yang kokoh di puncak klasemen Liga Spanyol.

Preview AS Roma vs Athletic Bilbao

AS Roma: Alexis Saelemaekers menjalani operasi pergelangan kaki dan kemungkinan baru bisa bermain pada Desember mendatang.

Enzo Le Fee dan kapten tim Lorenzo Pellegrini yang sempat mengalami cedera dikabarkan mulai pulih meski masih diragukan tampil.

Athletic Bilbao: Beberapa pemain pilar Bilbao mengalami cedera, seperti winger Nico Williams, kiper Unai Simon, bek tengah Yeray Alvarez, dan bek kiri Yuri Berchiche.

Oihan Sancet juga diprediksi bakal absen karena masalah pada otot hamstringnya. Alvaro Djalo dan Inaki Williams kemungkinan akan turun sebagai starter di sektor winger.

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Athletic Bilbao

AS Roma (4-3-3): Mile Svilar; Angelino, Evan Ndicka, Mats Hummels, Zeki Celik; Lorenzo Pellegrini, Leandro Paredes, Bryan Cristante; Paulo Dybala, Artem Dovbyk, Matias Soule.

Pelatih: Ivan Juric

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Alex Padilla; Inigo Lekue, Aitor Paredes, Dani Vivian, Oscar de Marcos; Benat Prados, Mikel Jauregizar; Alvaro Djalo, Unai Gomez, Inaki Williams; Gorka Guruzeta.

Pelatih: Ernesto Valverde

Head to Head AS Roma vs Athletic Bilbao

Kedua tim belum pernah bertemu dalam kompetisi resmi. Laga ini akan menjadi bentrokan pertama AS Roma dan Athletic Bilbao.

Prediksi Skor AS Roma vs Athletic Bilbao

AS Roma yang meraih kemenangan pertama di Liga Italia pekan lalu tengah dalam motivasi tinggi. Giallorossi diprediksi mampu mengatasi perlawanan Bilbao.

Prediksi: