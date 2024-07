Meriah, Olimpiade Paris 2024 Resmi Dibuka

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Olimpiade Paris 2024 resmi dibuka dengan upacara meriah yang diselenggarakan di Sungai Seine, Paris, Prancis pada Jumat (26/7/2024) waktu setempat.

Upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024 menorehkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya upacara pembukaan Olimpiade tidak berlangsung di stadion.

Adalah Thomas Jolly sebagai Artistic Director yang merancang upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024. Jolly mengatakan bahwa dia ingin menampilkan budaya Perancis yang kontras, baik itu opera atau rap, sehingga menyatukan semua bagian yang membentuk identitas budaya bangsa yang beragam.

Sementara itu, koreografer upacara Maud Le Pladec berjanji bahwa setiap jembatan di sepanjang jalur parade akan memiliki penari di atasnya. Le Pladec akan memimpin 400 penari dari total 3.000 seniman yang akan ambil bagian dalam Upacara Pembukaan dan Penutupan Paris 2024, semuanya mengenakan kostum unik karya Daphne Burki.

Meski diguyur hujan, perayaan pembukaan Olimpiade Paris 2024 mengubah ibu kota Prancis menjadi stadion dan teater seiring dengan parade tradisional para atlet berlangsung dengan perahu di sepanjang Sungai Seine, melewati landmark paling ikonik di Paris.

Jembatan Austerlitz di sebelah Jardin des Plantes menjadi titik awal parade perahu kontingen negara-negara peserta Olimpiade Paris 2024. Parade berlanjut ke barat sejauh 6 kilometer di sepanjang Sungai Seine, melewati bawah jembatan bersejarah dan lokasi ikonik kota Paris, seperti Notre-Dame dan Louvre, Esplanade des Invalides, dan Grand Palais.

Para atlet pada akhirnya tiba di seberang Trocadero–lapangan terbuka di seberang Menara Eiffel–tempat protokol resmi akan dilaksanakan. Di lokasi itu, api Olimpiade dinyalakan dan Olimpiade Paris 2024 secara resmi dinyatakan dibuka.

Band metal asal Prancis, Gojira tampil dalam upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024. Selain itu, penyanyi sekaligus mega pop star Prancis Aya Nakamura tampil berbalut busana berwarna emas diiringi orkestra French Republican Guard dari Tentara Prancis.

Kolaborasi itu menampilkan lagu Pookie, Djadja, serta For Me Formidable and La Bohème karya Charles Aznavour di Pont des Arts yang menghubungkan Institut de France ke Museum Louvre.

Penyanyi Lady Gaga juga meramaikan pembukaan Olimpiade Paris 2024 dengan membawakan Mon truc en plumes dengan nuansa kabaret. Adapun, penyanyi Axelle Saint-Cirel didaulat untuk membawakan lagu nasional Prancis La Marseillaise.

Perwakilan kontingen Indonesia dalam Olimpiade Paris 2024 turut serta dalam parade pembukaan di atas kapal dengan mengenakan kostum seragam rancangan anak tunggal Prabowo Subianto, Didit Hediprasteyo.

Kostum yang dikenakan itu merupakan kombinasi antara sentuhan tradisional dan modern dengan warna merah putih, serta biru gelap dan hitam. Model seragam yang dipilih terinspirasi dari pakaian tradisional tanah Jawa yakni kebaya dan beskap.