Prediksi Final Euro 2024, Penggemar Gaungkan Spanyol vs Inggris

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal final Euro 2024 akan dilaksanakan pada Senin, 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Di partai final, Spanyol akan menghadapi pemenang dari laga Belanda vs Inggris yang akan bertanding pada Kamis (11/7) dini hari WIB.

Sebelumnya, La Furia Roja berhasil mendapat tiket final karena mengalahkan Prancis dengan skor tipis 2-1.

Gol Spanyol disumbangkan oleh Dani Olmo (51') dan Mikel Merino (119'). Sedangkan gol Prancis diciptakan oleh Florian Writz di menit 89.

Prediksi Final Euro 2024

Mengutip dari pemberitaan media Spanyol Bernama Marca, sejumlah penggemar bola rata-rata memfavoritkan Spanyol vs Inggris untuk lolos final Euro.

Laga Spanyol vs Inggris diunggulkan oleh penggemar bola dengan koefisien di angka 3,60 persen.

Dari pertemuan tersebut, anak didik Luis de la Fuente diprediksi bisa menjuarai Euro dan menjadi Raja Eropa 2024.

Menurut Opta Sports, La Furia Roja memiliki skor 19,5% untuk bisa keluar sebagai juara Euro.

Prediksi Belanda vs Inggris

Laga Belanda vs Inggris dinilai akan berjalan dengan sengit. Keduanya harus sama-sama all out untuk bisa meraih tiket final Euro.

Adapun pertemuan antara kedua tim juga kental dengan pengaruh kuat Premier League, atau kasta tertinggi Liga Inggris.

Kedua tim sama-sama memiliki pemain papan atas yang banyak bertanding di Liga Inggris.

Sebagian besar skuad Inggris bermain di liga domestik, sementara skuad Belanda yang beranggotakan 26 orang di turnamen tersebut mencakup tujuh pemain di klub Premier League.

"Jika Anda melihat kualitas pemain dari kedua tim, saya pikir Anda dapat mengharapkan bahwa level dan ritme permainan akan sangat tinggi," ucap Van de Ven dalam konferensi pers, dilansir dari Reuters.

Van de Ven menambahkan bahwa Belanda mendengar banyak kritik dari media Inggris terkait performa The Three Lions di Euro 2024.

"Saya pikir mereka bermain bertahan tetapi kami akan menganalisis mereka dengan detail malam ini, tetapi yang dapat saya katakan adalah mereka memiliki banyak pemain berkualitas," tutur Van de Ven.

Prediksi Susunan Pemain Belanda vs Inggris