Jadwal Copa America 2024 Hari Ini: Argentina vs Peru dan Kanada vs Chile

Berikut jadwal Copa America 2024 hari ini, ada duel Argentina vs Peru dan Kanada vs Chile.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Copa America 2024 hari ini memainkan 2 laga terakhir dari Grup A, Argentina vs Peru dan Kanada vs Chile.

Copa America 2024 akan menggelar pertandingan terakhir dari Grup A pada Minggu (30/6/2024) pagi.

Argentina telah memastikan 1 tiket lolos ke fase gugur dari Grup A. Hal itu diraih setelah Tim Tango memenangi 2 laga pertama di Copa America 2024.

Lionel Messi cs menggulung Kanada dengan skor 2-0 sebelum menang dramatis 1-0 atas Chile.

Argentina akan memastikan diri menjadi juara Grup A jika minimal meraih 1 poin pada laga terakhir kontra Peru.

Di sisi lain, satu tiket tersisa akan diperebutkan oleh Kanada, Chile, dan Peru. Kanada menjadi kandidat terkuat karena saat ini berada di posisi kedua dengan 3 poin.

Usai dibekuk 0-2 oleh Argentina pada laga pertama, Kanada menang 1-0 atas 10 pemain Peru.

Jika mampu menang atas Chile pada laga terakhir, tim undangan dari CONCACAF itu akan mendampingi Argentina.

Namun jika Kanada kalah, justru Chile yang akan merebut posisi runner-up. Peru pun punya peluang lolos, namun dengan syarat harus menang atas Argentina.

Saat ini Chile dan Peru sama-sama baru mengoleksi 1 poin dari 2 laga. Kedua tim juga belum mencetak gol di Copa America 2024.

Kedua tim, Chile dan Peru, bermain imbang 0-0 saat berjumpa pada matchday pertama Grup A.

Laga Argentina vs Peru dan Kanada vs Chile digelar serentak pukul 07.00 WIB. Argentina dan Peru main di Stadion SunLife sedangkan Kanada dan Chile bentrok di Stadion Inter & Co.

Berikut jadwal Copa America 2024 hari ini: