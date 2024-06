Hasil Euro 2024: Terkendala Cuaca, Jerman vs Denmark Imbang pada Babak Pertama

Berikut hasil Euro 2024 Timnas Jerman vs Denmark yang berakhir dengan skor imbang tanpa gol.

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Jerman ditahan imbang Denmark dengan skor 0-0 pada babak pertama lanjutan Euro 2024. Laga ini terkendala cuaca buruk dan harus dihentikan sementara.

Timnas Jerman menghadapi Denmark dalam babak 16 besar Euro 2024 di Stadion Signal Iduna Park, Minggu (30/6/2024) dini hari.

Tuan rumah Jerman langsung menggebrak sejak awal laga. Hasilnya baru 4 menit berjalan Der Panzer mencetak gol lewat tandukan Nico Schlotterbeck.

Hanya saja gol tersebut dianulir oleh wasit Michael Oliver lantaran lebih dulu terjadi pelanggaran.

Jerman kembali menggempur pertahanan Denmark pada menit ketujuh. Tendangan spekulasi Joshua Kimmich memaksa kiper Denmark Kasper Schmeichel jatuh bangun menyelamatkan gawangnya.

Hingga 10 menit pertama Jerman masih memegang kendali serangan, sementara Denmark sibuk merapatkan pertahanan.

Tandukan Robert Andrich pada menit ke-11 nyaris mengancam, beruntung bagi Denmark Schmeichel masih sigap menangkap bola.

Jerman mendapat peluang lewat tendangan bebas pada menit ke-16. Hanya saja tendangan bebas Toni Kroos gagal melewati pagar betis.

Setelah menit ke-20 Denmark mulai bangkit. Peluang didapat Joakim Maehle yang menerima bola di kotak penalti, namun tendangannya melambung di atas mistar gawang.

Laga dihentikan pada menit ke-35 karena petir yang terlihat dan hujan turun dengan deras di Stadion Signal Iduna Park.

"Karena kondisi cuaca buruk (badai petir dan hujan lebat) di Dortmund, telah diputuskan untuk menunda pertandingan babak 16 besar EURO 2024 antara Jerman dan Denmark. UEFA akan membuat pengumuman tentang dimulainya kembali pertandingan tersebut pada waktunya," bunyi pernyataan resmi di laman UEFA.

Setelah sekitar 15 menit tertunda, pertandingan akhirnya dilanjutkan kembali oleh wasit.

Jerman langsung mendapat peluang emas pada menit ke-37. Umpan silang David Raum dari sisi kiri ditanduk oleh Kai Havertz namun bisa ditepis oleh Schmeichel.

Denmark gantian mengancam pada menit ke-42, kesalahan pemain belakang Jerman membuat Rasmus Hojlund mendapat bola di kotak penalti. Hanya saja sepakannya masih menyamping di sisi gawang.

Pada menit terakhir waktu normal, kiper Jerman Manuel Neuer membuat penyelamatan gemilang dengan menggagalkan sepakan Hojlund dalam situasi one on one.

Skor imbang pun tak berubah hingga wasit meniup peluit tanda turun minum. Jerman 0-0 Denmark.

Susunan Pemain Jerman vs Denmark

Jerman (4-3-3): Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Nico Schlotterbeck, David Raum; Robert Andrich, Toni Kroos, Ilkay Gundogan; Leroy Sane, Kai Havertz, Jamal Musiala.

Pelatih: Julian Nagelsmann

Denmark (3-4-1-2): Kasper Schmeichel; Joachim Andersen, Jannik Vestergaard, Andreas Christensen; Joakim Maehle, Pierre-Emile Hojbjerg, Thomas Delaney, Alexander Bah; Christian Eriksen; Andreas Skov Olsen, Rasmus Hojlund.

Pelatih: Kasper Hjulmand