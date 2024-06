Beda Cara Erick Thohir dan STY Bangkitkan Ernando yang Blunder Lawan Irak

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menggunakan cara yang berbeda untuk membangkitkan motivasi kiper Garuda Ernando Ari Sutaryadi.

Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Irak dalam matchday kelima Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (6/6/2024).

Indonesia kebobolan 2 gol melalui penalti Aymen Hussein dan sepakan Ali Jasim pada menit-menit akhir.

Ali Jasim menjebol gawang Indonesia setelah memanfaatkan blunder yang dilakukan kiper Garuda, Ernando Ari Sutaryadi.

Menerima backpass di kotak penalti, Ernando hendak mengecoh Jasim namun bola berhasil direbut.

Pemain nomor punggung 17 itu pun langsung melepaskan tembakan ke gawang Indonesia yang sudah kosong.

Blunder yang dilakukan Ernando membuat sang kiper terlihat down hingga harus disemangati oleh rekan-rekan setimnya.

Tak hanya pemain, Ernando juga mendapat suntikan motivasi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Usai laga Erick menyambangi ruang ganti pemain dan meminta para pemain Timnas Indonesia tak saling menyalahkan.

"Do [Ernando], kenapa? Enggak ada salah-salahan ya. Main [sepak] bola bukan satu atau dua orang, kita main bersebelas. Enggak ada salah-salahan," ucap Erick Thohir sambil menenangkan Ernando yang terlihat terpukul.

Dalam kesempatan itu Erick juga mengingatkan pasukan Garuda untuk fokus menghadapi Filipina dalam laga penentuan, Selasa (11/6/2024).

Menurut Erick, tak ada target lain bagi Timnas Indonesia selain meraih kemenangan atas Filipina dan melaju ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

"Saya cuma mau ngingetin, lawan Filipina tidak mudah. Kalian harus bisa main lebih baik dari hari ini. Sepakat?" ucap Erick yang langsung dijawab oleh para pemain.

Erick juga mengingatkan Timnas Indonesia dengan impian menembus turnamen akbar sekelas Piala Dunia.

"We rise as a team, we fall as a team. Kita jatuh bersama, kita bangun bersama," pungkas Erick.

Timnas Indonesia akan menutup putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menjamu Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa (11/6/2024).

Kemenangan atas Filipina akan otomatis membawa Timnas Indonesia ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai runner-up Grup F.

Sebaliknya, Filipina tak lagi punya peluang lolos karena baru mengantongi 1 poin dari 5 pertandingan yang sudah dijalani.

View this post on Instagram A post shared by Erick Thohir (@erickthohir)

Beda Cara Tenangkan Ernando Ari

Jika Erick Thohir memilih untuk memberi semangat langsung kepada Ernando Ari, Shin Tae-yong punya pendekatan yang berbeda.

Juru taktik Timnas Indonesia itu memilih untuk tak berbicara dengan Ernando terkait blundernya saat melawan Irak.

Hal itu ia lakukan karena dia memahami karakter Ernando yang sudah menjadi kepercayaannya sejak datang melatih Timnas Indonesia pada 2019.

"Suasana ruang ganti sama saja, tetapi memang tampak Nando terlihat kesal dengan kesalahannya. Saya tak akan ajak dia bicara beberapa hari ke depan, karena Nando juga orangnya gampang kepikiran," kata Shin Tae-yong.

Pelatih asal Korea Selatan itu berharap kondisi Ernando segera membaik dalam beberapa hari ke depan.

Maklum, Timnas Indonesia sudah ditunggu laga penting melawan Filipina untuk menentukan kelolosan ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Jika Ernando belum siap tampil, Timnas Indonesia masih memiliki 2 penjaga gawang lain di skuad saat ini yakni Muhammad Adi Satryo dan Nadeo Argawinata.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel