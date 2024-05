Calon Kiper Naturalisasi Timnas Indonesia Bikin 8 Save, FC Dallas Menang

Kiper naturalisasi Indonesia Maarten Paes menunjukkan performa gemilang bersama timnya, FC Dallas, di U.S Open Cup alias piala domestik Amerika Serikat (AS).

Bisnis.com, JAKARTA - Kiper naturalisasi Indonesia Maarten Paes menunjukkan performa gemilang bersama timnya, FC Dallas, di U.S Open Cup alias piala domestik Amerika Serikat (AS).

FC Dallas menghadapi Tampa Bay Rowdies dalam babak 16 besar U.S Open Cup di Stadion Al Lang, Kamis (23/5/2024).

Maarten Paes yang menjadi kiper andalan FC Dallas membuktikan kualitasnya di atas lapangan.

Kiper yang telah mengambil sumpah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) itu melakukan 8 kali penyelamatan sepanjang pertandingan.

Kedelapan save yang dilakukan Paes antara lain menggagalkan tendangan kencang dari kotak penalti, menepis tandukan dari striker Tampa Bay Rowdies, dan menghalau tendangan bebas yang memantul.

FC Dallas mampu mencuri 2 gol melalui Patrickson Delgado (15') dan Logan Farrington (26'). Tampa Bay hanya bisa membalas 1 kali lewat eksekusi penalti Joshua Perez pada menit ke-85.

Penampilan gemilang Maarten Paes pun mendapat apresiasi dari FC Dallas yang lolos ke perempat final berkat kemenangan atas Tampa Bay Rowdies.

"An elite performance we won’t forget for a long time [Penampilan elit yang tidak akan kami lupakan dalam waktu yang lama]. Effort [upaya] yang luar biasa!" tulis FC Dallas sambil mengunggah foto Maarten Paes.

Selanjutnya, Paes dan kolega akan melawan Sporting Kansas City di perempat final U.S Open Cup.

Paes yang telah menjalani proses naturalisasi belum masuk dalam skuad Timnas Indonesia yang akan melakoni FIFA Matchday pada Juni mendatang.

Kiper 26 tahun itu masih harus menyelesaikan perpindahan federasi dari KNVB (Belanda) ke PSSI sebelum bisa tampil membela Tim Merah Putih.

