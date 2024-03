MotoGP Portugal 2024, Ini Rekap Hasil Tahun Lalu dan Statistik Menarik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal MotoGP Portugal 2024, akan dimulai, Jumat 22 Maret di Sirkuit Algarve Portimao. Ini kali ke-19 Portugal menjadi tuan rumah, yang pertama kali menggelar balapan ini pada 2000 di Estoril.

Dua GP Portugal pertama sebenarnya bertempat di Spanyol, yaitu di Jarama (1987) dan Jerez (1988).

Setelah absen 11 tahun, GP Portugal kembali masuk kalender MotoGP pada 2000 di Estoril, yang rutin menggelar balapan setiap tahun hingga 2012.

Sirkuit Algarve Portimao

Panjang lintasan: 4,59km

Jarak balapan: 114,8 km (25 lap)

Pemenang GP Portugal 2023: Francesco Bagnaia (Ducati)

Pole position 2023: Marc Marquez (Honda)

Yamaha dan Ducati adalah pabrikan yang mencatat hasil terbaik di Portimao. Fabio Quartararo menjuarai MotoGP Portugal 2021 dan 2022.

Sementara dari Ducati, Francesco Bagnaia memenangkan Sprint dan balapan utama 2023.

Meski demikian, atlet terbanyak menjuarai balapan di sini adalah pembalap muda Pedro Acosta yang debut bersama Red Bull GASGAS Tech3 musim ini. Dia sudah tiga kali juara di sirkuit ini, yakni satu kali dalam Moto2, dan dua kali pada Moto3.

Sementara, Bagnaia, Quartararo, Raul Fernandez, dan Remy Gardner sama-sama sudha dua kali menjuarai balapan di Portimao.

Jika memenangkan MotoGP Portugal, Acosta akan menjadi pembalap termuda yang menang dalam kelas utama sehingga melampaui rekor Marc Marquez (20 tahun 63 hari, di Austin pada 2013). Namun, jika ia finis di podium, maka Acosta yang berusia 19 tahun 304 hari, menjadi pembalap termuda ketiga yang melakukannya di belakang Randy Mamola (19 tahun 261 hari, Finlandia, 1979) dan Eduardo Salatino (19 tahun 274 hari, Argentina, 1962).

Jika Quartararo menjuarai balapan utama, maka Portimao menjadi trek pertama Grand Prix yang ia juarai lebih dari dua kali.

Jika Bagnaia memenangkan MotoGP Portugal, dia akan menjadi pembalap pertama yang tiga kali menjuarai tiga balapan MotoGP berturut-turut setelah Valencia dan Qatar.

Jadwal MotoGP Portugal 2024, Jumat 22 Maret:

Latihan bebas pertama MotoGP Portugal digelar pada Jumat (22/3) pukul 18.30 WIB,

Jadwal MotoGP Portugal 2024, Sabtu 23 Maret:

Sesi latihan kedua (17.00 WIB), kualifikasi (18.00 WIB), dan Sprint (22.00 WIB).

Jadwal MotoGP Portugal 2024, Minggu 24 Maret:

Balapan utama MotoGP Portugal 2024 diadakan pada Minggu (24/3) pukul 21.00 WIB.

Hasil MotoGP Portugal 2023:

1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23)

2 Maverick Viñales SPA Aprilia Factory (RS-GP23)

3 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22)

4 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23)

5 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22)

6 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)

7 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16)

8 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1)

9 Aleix Espargaro SPA Aprilia Factory (RS-GP23)

10 Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V)

11 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V)

12 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)

13 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)*

14 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1)

Out Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22)

Out Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22)

Out Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23)

Out Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22)

Out Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22)

Out Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)

