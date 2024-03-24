Hasil MotoGP Portugal 2024, Minggu 24 Maret (Lap 15): Martin Memimpin, Bagnaia Keempat

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil MotoGP Portugal 2024, Minggu 24 Maret, pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin untuk sementara memimpin jalannya balapan hingga lap ke-15 di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao.
Jorge Martin yang start dari posisi tiga langsung merangsek usai start dimulai mendahului Enea Bastianini dari Ducati Lenovo dan Maverick Vinales asal Aprilia Factory.
Vinales membuntuti di posisi dua, sementara Bastianini mengekor di peringkat tiga. Juara bertahan MotoGP, Francesco Bagnaia tertahan di posisi empat.
Sementara itu, Pedro Acosta dari Red Bull GASGAS Tech3 kembali mencuri perhatian setelah tampil agresif dengan melewati Brad Binder dan Marc Marquez. Acosta nyaris melewati Bagnaia, namun melebar.
Hal ini seperti dejavu MotoGP Qatar 2024 pekan lalu, saat itu, Acosta juga tampil impresif namun harus tertahan di posisi tujuh karena ada masalah di ban depannya.
Martin terus memperlebar jarak dengan Vinales hingga satu detik.
Baca Juga
Hasil MotoGP Portugal 2024, Minggu 24 Maret (Lap 15)
1. Jorge Martin
2. Maverick Vinales
3. Enea Bastianini
Hasil Sprint Race MotoGP 2024 Portugal:
1. Maverick Vinales
2. Marc Marquez
3. Jorge Martin
4. Francesco Bagnaia
5. Jack Miller
6. Enea Bastianini
7. Pedro Acosta
8. Aleix Espargaro
9. Fabio Quartararo
10. Raul Fernandez
11. Mario Bezzecchi
12. Miguel Oliviera
13. Alex Marquez
14. Joan Mir
15. Augusto Fernandez
16. Franco Morbidelli
17. Takaaki Nakagami
18. Luca Marini.
Starting Grid MotoGP Portugal 2024
1. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24)
2. Maverick Vinales SPA Aprilia Factory (RS-GP24)
3. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24)
4. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24)
5. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16)
6. Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23)
7. Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)
8. Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23)
9. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1)
10. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)
11. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1)
12. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23)
13. Aleix Espargaro SPA Aprilia Factory (RS-GP24)
14. Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23)
15. Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24)
16. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23)
17. Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24)
18. Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)
19. Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V)
20. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V)
21. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)
22. Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V)
Jadwal MotoGP Portugal 2024, Jumat 22 Maret:
Latihan bebas pertama MotoGP Portugal digelar pada Jumat (22/3) pukul 18.30 WIB,
Jadwal MotoGP Portugal 2024, Sabtu 23 Maret:
Sesi latihan kedua (17.00 WIB), kualifikasi (18.00 WIB), dan Sprint (22.00 WIB).
Jadwal Balapan Utama MotoGP Portugal 2024, Minggu 24 Maret:
Balapan utama MotoGP Portugal 2024 diadakan pada Minggu (24/3) pukul 21.00 WIB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel