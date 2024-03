Lawan Munchen di Perempat Final Liga Champions, Edu: Ini Pertemuan yang Indah

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Arsenal akan menantang Bayern Munchen dalam babak perempat final Liga Champions 2023/2024 bulan depan.

Pertandingan perempat final akan dilangsungkan secara kandang dan tandang pada tanggal 10 dan 18 April 2024.

Kembali bertemu the Bavarian, Direktur Olahraga Arsenal, Eduardo Cesar Daude Gaspar atau yang dikenal Edu Gaspar mengatakan bahwa pertemuan ini akan menunjukan pertandingan yang indah.

“Ini adalah pertandingan yang indah untuk dimainkan,” kata Edu melansir dari laman resmi kub, Sabtu (16/3/2024).

Edu menuturkan bahwa laga melawan jawara Liga Jerman ini akan menjadi momentum yang baik bagi Arsenal. Sebab, Bayern memiliki pemain pemain luar biasa.

Dirinya pun menyampaikan, berada di fase perempat final merupakan hal yang fantastis. Apalagi, kembali bertemu dengan Bayern menjadikan atmosfer laga nanti bakal lebih panas.

Meski begitu, dirinya tetap optimis Arsenal bakal bermain dengan sekuat tenaga demi lolos ke babak Semifinal.

“Kami akan melakukan yang terbaik dan mencoba melakukan segalanya untuk lolos ke fase berikutnya,” ujarnya.

Drawing perempat final Liga Champions diadakan UEFA pada Jumat, 15 Maret 2024 di Swiss pukul 18.00 WIB

Berikut hasil drawing perempat final Liga Champions 2023-2024

* Perempat Final 1: Arsenal vs Bayern Munchen

* Perempat Final 2: Atletico Madrid vs Borussia Dortmund

* Perempat Final 3: Real Madrid vs Manchester City

* Perempat Final 4: Paris Saint Germain vs Barcelona

Hasil Drawing Semifinal Liga Champions 2023-2024

* Pemenang Perempat Final 2 vs Pemenang Perempat Final 4

* Pemenang Perempat Final 1 vs Pemenang Perempat Final 3

