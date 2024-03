Hasil Drawing Perempat Final Liga Champions 2024: PSG Vs Munchen, Man City vs Madrid?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Drawing perempat final Liga Champions akan segera diketahui setelah UEFA menggelar pengundian di Swiss, Jumat, 15 Maret 2024 pukul 18.00 WIB.

Tiga tim asal Spanyol, dua tim dari Inggris dan Jerman, serta satu asal Prancis akan saling berhadapan di babak perempat final Liga Champions.

Jika menilik dari klub-klub yang lolos ke perempat final Liga Champions, fase ini diprediksi akan banyak mempertemukan tim-tim besar.

Hasil Drawing Perempat Final Liga Champions 2024, Bayern Munchen yang diperkuat Harry Kane bisa saja bertemu Paris Saint Germain.

Juara bertahan Liga Champions, Manchester City yang diarsiteki Pep Guardiola bakal menemui tantangan berat jika bersua Real Madrid di babak perempat final.

Selain banyak klub besar yang lolos, di babak perempat final, setiap klub bisa bertemu dengan satu negara yang sama.

Maka, hasil drawing perempat final Liga Champions nanti bisa saja mempertemukan Manchester City vs Arsenal, Bayern Munchen vs Borussia Dortmund atau Barcelona vs Real Madrid.

Menarik dinanti juga kiprah Kylian Mbappe bersama Paris Saint Germain. Pasalnya, penyerang timnas Prancis itu sudah menyatakan akan meninggalkan PSG di akhir musim.

Hasil Drawing perempat final Liga Champions nanti, PSG bisa saja sudah dihadang lawan berat mengingat banyak klub besar yang lolos. Bisakah Mbappe membawa PSG juara Liga Champions musim ini?

Daftar Tim yang Lolos ke Babak Perempat Final Liga Champions

1. Bayern Muenchen

2. Paris Saint-Germain

3. Real Madrid

4. Manchester City

5. Arsenal

6. Barcelona

7. Borussia Dortmund

8. Atletico Madrid.

Hasil Drawing perempat final Liga Champions, 15 Maret:

