Al Nassr Tersingkir dari Liga Champions Asia, Gol Ronaldo Tak Menolong

Bisnis.com, JAKARTA - Klub Arab Saudi Al Nassr harus tersingkir dari Liga Champions Asia meski sang megabintang Cristiano Ronaldo mencetak gol.

Al Nassr menghadapi Al Ain (Uni Emirat Arab) dalam leg kedua babak perempat final Liga Champions Asia 2023-2024 di Al Awwal Park, Selasa (12/3/2024) dini hari.

Al Nassr sejatinya menang 4-3 pada leg kedua, namun agregat menjadi imbang 4-4 lantaran Al Ain menang 1-0 pada leg pertama.

Situasi ini membuat laga dilanjutkan ke babak adu penalti. Di sini, Marcelo Brozovic dan Alex Telles gagal menjaringkan bola sehingga Al Nassr kalah 1-3.

Al Ain sempat unggul 2-1 pada babak pertama lewat dua gol dari Soufiane Rahimi (28') dan (45'). Al Nassr membalas lewat Abdulrahman Ghareeb (45+1').

Di babak kedua Al Nassr bangkit dan mencetak 2 gol tambahan lewat bunuh diri Khalid Eisa (51') dan gol Alex Telles (72').

Kedudukan 3-2 bertahan hingga waktu normal usai. Mengingat tak ada aturan gol tandang di Liga Champions Asia, pertandingan pun dilanjutkan ke babak tambahan.

Sial bagi Al Nassr, mereka harus bermain dengan 10 pemain setelah Ayman Yahya diusir wasit pada menit ke-98.

Unggul jumlah pemain, Sultan Al Shamsi membawa Al Ain menyamakan skor 3-3 sekaligus unggul agregat 4-3.

Cristiano Ronaldo yang tampil sejak menit pertama menyelamatkan Al Nassr lewat gol yang ia cetak dari titik penalti pada menit ke-118.

Skor 4-3 untuk kemenangan Al Nassr artinya membuat agregat menjadi imbang 4-4. Babak adu penalti pun harus dimainkan.

Dari 4 eksekutor Al Nassr, hanya Cristiano Ronaldo yang sukses. Marcelo Brozovic, Alex Telles, dan Otavio gagal menjalankan perannya.

Di sisi lain, Al Ain memastikan tiket ke semifinal setelah Soufiane Rahimi, Alejandro Romero, dan Sultan Al Shamsi, mencetak gol.

Adapun babak perempat final lainnya akan digelar hari ini dan besok, yang mempertemukan Ulsan Hyundai vs Jeonbuk Motors, Yokohama F Marinos vs Shandong Taishan, dan Al Ittihad vs Al Hilal.

