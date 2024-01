Momen Kocak Justin Hubner Bersiap Pulang Antisipasi Kalah di Piala Asia 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Momen kocak dibagikan oleh bek tengah Timnas Indonesia Justin Hubner di akun Instagram resminya, Kamis (25/1/2024) malam.

Ia ternyata sudah mengantisipasi untuk kembali ke tanah air, apabila tak lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023.

"Guys look, i was already packing my stuff (aku sudah mengemas barang-barangku)," ucapnya sambil tertawa di Instagram Live.

Benar saja, barang-barangnya sudah tertata rapi di atas tempat tidur. Ia pun siap mengemasnya masuk ke dalam koper.

Tak hanya Hubner, Adam Alis juga membagikan cerita bahwa ia sudah mengemas barangnya dengan rapi di dalam koper.

"Padahal udah mau rapih ini. Allah sebaik baik perencana," tulisnya di Instagram Story pribadinya, @adamalis93.

Momen keduanya sudah bersiap pulang itu pun viral di media sosial Twitter hingga dikomentari banyak warganet.

Sebagai informasi, laga Kirgistan vs Oman berlangsung di Stadion Venue Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Kamis (25/1/2024) malam.

Timnas Kirgistan menahan seri Oman dengan skor 1-1. Hasil ini membuat Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan status peringkat tiga terbaik di urutan keempat.

Adapun timnas Indonesia mengumpulkan nilai tiga, sementara Oman yang menjadi pesaing Skuad Garuda lolos ke babak 16 besar hanya mengkoleksi dua poin dari tiga kali bertanding.

Timnas Indonesia pun berhasil mencetak sejarah, karena ini adalah kali pertama kalinya skuad Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia dalam 5 kali keikutsertaan di turnamen ini.

Sebelumnya, para pemain dan seluruh ofisial tim langsung menyerbu kamar Shin Tae Yong saat Indonesia lolos ke babak 16 besar.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat para pemain timnas Indonesia bersorak-sorai di kamar Shin. Mereka saling memeluk dan merayakan kemenangan tersebut bersama-sama.

Para pemain terlihat mengerubuti Shin yang dalam posisi tertidur di kasur. Tak lupa nama Indonesia pun digaungkan dalam momen tersebut.

Selanjutnya beberapa orang juga terlihat menyalami juru taktik asal Korea Selatan itu yang telah membawa Indonesia ke babak 16 besar.

Karena kemenangan ini, muncul tagar #STYSTAY di media sosial Twitter untuk mendesak PSSI memperpanjang kontrak sang pelatih.

