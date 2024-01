Daftar Negara Lolos ke Babak 16 Besar Piala Asia 2023, Timnas Indonesia Masuk Daftar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 11 negara sudah memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sementara itu, asa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 bergantung ke pertandingan di Grup E dan F.

Timnas Qatar menjadi juara Grup A Piala Asia 2023 dengan nilai sembilan dari tiga laga. Tajikistan lolos ke babak 16 besar dengan status runner up Grup A.

Grup B meloloskan tiga wakil ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Australia menjadi juara Grup B dengan nilai tujuh.

Runner up dipegang Uzbekistan, sementara itu Suriah memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan status tiga terbaik.

Grup C juga meloloskan tiga wakil ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Iran menduduki puncak klasemen Grup C dengan nilai sembilan, sementara itu, Uni Emirat Arab (UEA) menjadi runner up.

Timnas Palestina yang mengantongi nilai empat, juga lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan status peringkat tiga terbaik.

Dari Grup D, Timnas Irak mampu mengangkangi Jepang dengan menjadi pemuncak klasemen. Anak asuh Jesus Casas itu lolos ke babak 16 besar Piala Asia dengan nilai sembilan.

Timnas Jepang harus rela sebagai menjadi runner up Grup D setelah kalah dari Irak di pertandingan kedua dengan skor 2-1.

Sementara itu, Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar setelah Kirgistan vs Oman berhasil menahan seri 1-1

Berikut daftar Negara Lolos ke 16 Besar Piala Asia 2023:

Qatar Tajikistan Australia Uzbekistan Syria Iran Uni Emirat Arab Palestina Irak Japan Bahrain Korea Selatan Yordania Arab Saudi Thailand Indonesia

Berikut klasemen Piala Asia 2023, Grup A, Grup B, Grup C, Grup D, Grup E, Grup F:

Grup A





# Negara M SG P 1 Qatar 3 5 9 2 Tajikistan 3 0 4 3 China 3 -1 2 4 Lebanon 3 -4 1



Grup B

# Negara M SG P 1 Australia 3 3 7 2 Uzbekistan 3 3 5 3 Suriah 3 0 4 4 India 3 -6 0



Grup C

# Negara M SG P 1 Iran 3 5 9 2 UEA 3 1 4 3 Palestina 3 0 4 4 Hong Kong 3 -6 0



Grup D

# Negara M SG P 1 Irak 3 4 9 2 Jepang 3 3 6 3 Indonesia 3 -3 3 4 Vietnam 3 -4 0



Grup E

# Negara M SG P 1 Bahrain 3 0 6 2 Korea Selatan 3 2 5 3 Yordania 3 3 4 4 Malaysia 3 -5 1



Grup F

# Negara M SG P 1 Arab Saudi 3 3 7 2 Thailand 3 2 5 3 Oman 3 -1 2 4 Kirgistan 3 -4 1

