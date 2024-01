Prediksi Skor Manchester United Vs Tottenham Hotspur, H2H, Susunan Pemain

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Manchester United akan menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris, Minggu (14/7/2024) pukul 23.30 malam WIB.

Kedatangan Tottenham, Manchester merah mendapatkan amunisi baru setelah beberapa pemain mereka kembali dari cidera.

Hal itu dikatakan oleh sang pelatih United, Erik Ten Hag yang mengatakan beberapa pemain seperti Casemiro, Luke Shaw, dan Lisandro Martinez

Ten Hag pun berharap agar ketiganya dapat terlibat di Old Trafford akhir pekan ini kontra Spurs.

“Minggu ini latihan, beberapa hari terakhir, Licha Martinez berlatih, Casemiro berlatih, Luke Shaw berlatih,” kata Ten Hag melansir dari laman resmi klub, Minggu (14/1/2024).

Di sisi tim tamu, The Lily Whites harus kehilangan Son Heung-min, yang berada di Piala Asia bersama Korea Selatan.

Selain Son, Spurs juga harus rela Pape Matar Sarr dan Yves Bissouma juga menjalani tugas internasional, saat mereka bersiap untuk Piala Afrika.

Tidak hanya itu, Spurs datang ke Old Trafford tanpa James Maddison, Ivan Perisic, Manor Solomon dan Alejo Veliz yang absen dalam pertandingan tersebut karena cedera jangka panjang.

Bagi jatuh tertimpa tangga, klub London Utara ini juga akan kehilangan Ben Davies dan Giovani Lo Celso juga akan absen karena cidera setelah kemenangan FA Cup pekan lalu atas Burnley.

“Ben mengalami cedera hamstring jadi mungkin akan memakan waktu sekitar empat atau lima minggu. Gio serupa tetapi sedikit lebih rumit,” kata Ange Postecoglou.

Head To Head Manchester United vs Tottenham

19/08/23 : Tottenham vs Man Utd 2-0

28/04/23 : Tottenham vs Man Utd 2-2

20/10/22 : Man Utd vs Tottenham 2-0

13/03/22 : Man Utd vs Tottenham 3-2

30/10/21 : Tottenham vs Man Utd 0-3

Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs Tottenham

Manchester United : André Onana; Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane, Jonny Evans, Diogo Dalot; Casemiro, Christian Eriksen; Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Rasmus Højlund.

Tottenham Hotspur : Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Destiny Udogie; Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur, Oliver Skipp; Brennan Johnson, Richarlison, Timo Werner.

Prediksi Skor Manchester United vs Tottenham

Pertandingan diprediksi akan dipegang oleh tuan rumah. Apalagi melihat skuad Spurs dan United malam nanti, Setan Merah akan mudah untuk merangsek ke pertahanan Spurs dan mencetak gol.

Skor Manchester United vs Tottenham : 2-1

Skor Manchester United vs Tottenham : 2-0

Skor Manchester United vs Tottenham : 3-1

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News