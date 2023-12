Daftar Pebulu Tangkis dengan Hadiah Terbanyak pada 2023, Indonesia Punya Jojo dan Ginting

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sepanjang BWF World Tour 2023, pebulu tangkis meraup banyak cuan dari hadiah turnamen. Termasuk di antaranya Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia.

Kompetisi bulu tangkis musim 2023 telah rampung selepas turnamen BWF World Tour Finals 2023 di Hangzhou, China, pada Minggu (17/12/2023).

Sepanjang musim ini ada beberapa pebulu tangkis yang meraup banyak hadiah berkat juara di turnamen BWF.

Dilansir dari media China, Aiyuke, Viktor Axelsen, An Se-young, dan Seo Seung-jae yang mendapat duit paling banyak musim ini.

Meski sempat cedera pada pertengahan musim, Axelsen tetap meraih kesuksesan tahun ini. Pemain asal Denmark itu menjuarai 3 turnamen Super 1000 yakni Malaysia Open, Indonesia Open, dan China Open.

Dari prestasinya itu, Axelsen ditaksir mendapat penghasilan sebesar US$645.095 sepanjang 2023, atau sekitar Rp9,9 miliar.

Kesuksesan juga diraih An Se-young. Pemain asal Korea Selatan itu meraih sekitar US$ 628.020 atau senilai Rp9,7 miliar. Musim ini An Se-young menyabet 9 gelar juaram termasuk All England dan China Open.

Pesaing An Se-young di nomor tunggal putri, Chen Yu Fei, ada di posisi ketiga dengan penghasilan US$ 469.220 alias Rp7,2 miliar.

Atlet ganda putra Korea Selatan, Seo Seung-jae, meraih sekitar US$ 375.455 atau senilai Rp5,8 miliar sepanjang 2023.

Dari Indonesia, hanya ada nama Jonatan Christie dan Anthony Ginting. Hanya saja, 2 pemain itu tak masuk daftar 10 besar.

Jojo, sapaan Jonatan Christie, mengantongi US$ 260.335 dan duduk di posisi ke-13. Sementara Ginting menempati posisi ke-23 dengan penghasilan US$ 182.350.

Berikut daftar pebulu tangkis dengan hadiah uang terbanyak sepanjang 2023:

