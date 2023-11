Jadwal Babak 16 Besar Piala Dunia U17: Ekuador vs Brasil, Spanyol vs Jepang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 akan bergulir dari 20 November hingga 22 Desember 2023. Empat stadion kebanggaan Indonesia siap menggelar pertandingan Piala Dunia U-17.

Keempat stadion yang menjadi venue yaitu Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Manahan Solo, Jakarta International Stadium (JIS), dan Stadion Si Jalak Harupat, Soreang Bandung.

Sebanyak 16 tim sudah lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17, yaitu Maroko, Ekuador, Spanyol, Jepang, Brasil, Inggris, Iran, Argentina, Mali, Prancis, Jerman, Meksiko, Venezuela, Prancis, Amerika Serikat, dan Senegal.

Babak 16 besar Piala Dunia U17 akan dimulai pada 20 hingga 22 November 2023. Dua pertandingan pertama digelar Senin (20/11) pukul 15.30 WIB di Stadion Manahan Solo akan mempertemukan Ekuador vs Brasil. Kemudian pukul 19.00 WIB Spanyol vs Jepang.

Kemudian pada Selasa (21/11) bertempat di Stadion Gelora Bung Tomo akan menggelar dua pertandingan yaitu pukul 15.30 WIB mempertemukan peringkat 2 grup B vs peringkat 2 grup F, dilanjutkan pukul 19.00 WIB pertemuan juara grup A vs peringkat 3 terbaik grup C/D/E.

Masih pada hari yang sama, Stadion Si Jalak Harupat Bandung akan mempertemukan juara grup F vs peringkat 2 grup E pada pukul 15.30 WIB. Disusul pukul 19.00 WIB Juara grup D vs peringkat terbaik grup B/E/F.

Kemudian pada Minggu (22/11) dari Stadion JIS Jakarta akan digelar dua pertandingan yaitu juara grup C vs peringkat 3 terbaik grup A/B/F pukul 15.30 WIB disusul pertandingan juara grup E vs peringkat 2 grup D.

Jadwal Babak 16 Besar Piala Dunia U17 2023:

Senin 20/11/2023

15:30

Ekuador U17 vs Brasil U17



19:00



Spanyol U17 vs Jepang U17



Selasa 21/11/2023

15:30



Mali U17 vs Meksiko U17



15:30

Jerman U17 vs Amerika Serikat U17



19:00



Maroko U17 vs Iran U17



19:00



Argentina U17 vs Venezuela U17



Rabu 22/11/2023

15:30



Inggris U17 vs Uzbekistan U17



19:00

Prancis U17 vs Senegal U17

Who will win it all?#U17WC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 18, 2023

Usai 16 besar, Piala Dunia U-17 memasuki babak yang semakin menentukan, yaitu, perempat final pada 24 November 2023 pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB di Satdion JIS Jakarta. Kemudian pada 25 November 2023 pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB di Stadion Manahan Solo.

Selanjutnya dua pertandingan babak semifinal akan digelar pada 28 November 2023 pukul 15.30 WIB dan 19.30 WIB juga di Stadion Manahan Solo Surakarta.

Sementara perebutan juara 3 akan digelar pada 1 Desember 2023 pukul 19.00 WIB. Dan partai yang dinanti-nanti yaitu final pada 2 Desember 2023 pukul 19.00 WIB juga di Stadion Manahan Solo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News