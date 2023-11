Prediksi Skor Jerman vs Venezuela U17, Preview, Klasemen, Data Fakta, Jadwal

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Jerman U17 datang ke Piala Dunia U17 dengan misi menjadi juara. Guna mewujudkan mimpi tersebut, Jerman sudah menjalani dua pertandingan dengan sempurna di Piala Dunia U17.

Di pertandingan pertama, Jerman berhasil menggulung Meksiko dengan skor 3-1. Masuk di laga kedua, giliran Selandia Baru yang mereka tekuk dengan skor 3-1 juga.

Kini di pertandingan ketiga Grup F Piala Dunia U17, Jerman akan ditantang Venezuela di Jakarta International Stadium, Sabtu (18/11/2023) sore.

Kemenangan atau hasil seri akan membuat mereka lolos sebagai juara Grup E. Jika menjadi juara Grup E, maka Jerman akan dinanti Timnas Senegal di babak 16 besar Piala Dunia U17.

Jika Jerman kalah di pertandingan ini dari Venezuela, maka Jerman akan bertemu lawan berat sekaligus salah satu favorit juara di Piala Dunia U17 kali ini, Prancis yang sudah memastikan sebagai juara Grup E.

Hal ini tentu saja tidak diinginkan oleh pelatih Jerman, Christian Richard Wuck. Pasalnya, bertemu dengan tim unggulan di awal-awal turnamen akan membuat tenaga mereka semakin terkuras.

Jika tidak ada kejutan besar, Jerman diprediksi akan sukses menaklukkan Venezuela yang sudah satu kaki di babak 16 besar Piala Dunia U17.

Klasemen Grup F Piala Dunia U17:

# Team MP W D L F A D P 1 Jerman U17 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Venezuela U17 2 1 1 0 5 2 +3 4 3 Meksiko U17 2 0 1 1 3 5 -2 1 4 Selandia Baru U17 2 0 0 2 1 6 -5 0

Lima pertandingan Jerman U17:

15/10/23

Jerman U17 6 - 0 Liechtenstein U17



18/10/23

Jerman U17 1 - 1 Finland U17



21/10/23

Ukraine U17 0 - 1 Jerman U17

12/11/23

Mexico U17 1 - 3 Jerman U17



15/11/23

New Zealand U17 1 - 3 Jerman U17

Lima pertandingan Venezuela:

18/04/23

Chile U17 0 - 2 Venezuela U17

21/04/23

Venezuela U17 2 - 0 Paraguay U17

24/04/23

Venezuela U17 1 - 1 Ecuador U17

12/11/23

Venezuela U17 3 - 0 New Zealand U17

15/11/23

Mexico U17 2 - 2 Venezuela U17

Jadwal Piala Dunia U-17 Hari Ini, Sabtu 18 November 2023: Jerman, Prancis Main

16:00



Selandia Baru U17 vs Meksiko U17



16:00



Jerman U17 vs Venezuela U17



19:00



Amerika Serikat U17 vs Prancis U17



19:00



Burkina Faso U17 vs Korea Selatan U17

Prediksi Skor Jerman vs Venezuela U17

Skor Jerman vs Venezuela U17: 3-0

Skor Jerman vs Venezuela U17: 3-1

Skor Jerman vs Venezuela U17: 2-0

