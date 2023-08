Prediksi Skor Tottenham vs MU: Klasemen, Susunan Pemain, H2H, Preview

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, meminta para pemainnya untuk tampil dengan baik saat berhadapan dengan Tottenham Hotspur, Sabtu (19/8/2023) malam di Tottenham Hotspur Stadium, Sabtu (19/8/2023) dalam pekan kedua Liga Inggris.

"Jadi ya, itulah permintaan saya kepada para pemain dan kami harus menunjukkan lebih banyak kepribadian di lapangan untuk memenangkan pertandingan seperti itu. Dan untuk mendapatkan lebih banyak poin dalam pertandingan tandang," ujar Erik ten Hag menambahkan.

Namun misi MU untuk meraih tiga poin tidak mudah karena ada beberapa pemain yang dilanda cedera. Tyrell Malacia, Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Tom Heaton, serta penyerang baru, Rasmus Hojlund belum bisa main karena cedera.

Di kubu Tottenham, Ange Postecoglou, juga mengincar kemenangan setelah di pekan pertama hanya bisa bermain seri 2-2 lawan Brentford. "Hanya menang, saya tak tahu apakah itu akan bermakna," kata dia.

"Bila kami bermain dan menang 1-0, tapi performa kami tak meyakinkan, kami akan merasa baik dalam beberapa hari, tapi itu tak akan memberi saya keyakinan bahwa kami sedang menuju ke arah yang benar. Kami harus tampil dengan performa kuat."

"Jelas kami ingin menang, itu tidak perlu dikatakan lagi. Tetapi saya ingin menang dengan memainkan sepak bola kami, menunjukkan tanda-tanda kemajuan dari minggu lalu, mencoba memaksakan permainan kami melawan lawan yang sangat bagus dan menang dengan cara itu dan begitulah caranya meningkatkan keyakinan."

"Kita tidak bisa berada dalam situasi di mana ada keputusasaan hanya untuk hasil, karena itu bertentangan dengan inti dari semua yang kita coba bangun di sini. Tetapi kita sepenuhnya memahami dan saya sepenuhnya memahami bagi banyak orang bahwa itu menjadi satu-satunya ukuran."

Prediksi Susunan Pemain Tottenham vs MU:

Tottenham Hotspur (4-2-3-1): Guglielmo Vicario; Emerson, Davinson Sanchez, Micky Van de Ven, Destiny Udogie; Oliver Skipp, Yves Bissouma; Dejan Kulusevski, James Maddison, Son Heung-min; Richarlison.

Pelatih: Ange Postecoglou.

Manchester United (4-2-3-1): Andre Onana; Aaron Wan-Bissaka; Raphael Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw; Casemiro, Mason Mount; Antony, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho; Marcus Rashford.

Pelatih: Erik ten Hag

Head to Head Tottenham vs MU:

27 apr 2023

Tottenham 2-2 Manchester United

19 oct 2022

Manchester United 2-0 Tottenham

12 mar 2022

Manchester United 3-2 Tottenham

30 oct 2021

Tottenham 0-3 Manchester United

11 apr 2021

Tottenham 1-3 Manchester United

4 oct 2020

Manchester United 1-6 Tottenham

19 jun 2020

Tottenham 1-1 Manchester United

Klasemen Liga Inggris:

# Tim MN M S K MG KG SG P 1 Newcastle United 1 1 0 0 5 1 +4 3 2 Brighton 1 1 0 0 4 1 +3 3 3 Manchester City FC 1 1 0 0 3 0 +3 3 4 Arsenal FC 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 Crystal Palace FC 1 1 0 0 1 0 +1 3 6 Fulham FC 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 Manchester United 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Nottingham 2 1 0 1 3 3 +0 3 9 Brentford FC 1 0 1 0 2 2 +0 1 10 Tottenham 1 0 1 0 2 2 +0 1 11 AFC Bournemouth 1 0 1 0 1 1 +0 1 12 Chelsea FC 1 0 1 0 1 1 +0 1 13 Liverpool FC 1 0 1 0 1 1 +0 1 14 West Ham United FC 1 0 1 0 1 1 +0 1 15 Everton FC 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Wolverhampton 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 Sheffield Unit… 2 0 0 2 1 3 -2 0 18 Luton Town FC 1 0 0 1 1 4 -3 0 19 Burnley FC 1 0 0 1 0 3 -3 0 20 Aston Villa FC 1 0 0 1 1 5 -4 0

Prediksi skor Tottenham vs MU:

skor Tottenham vs MU: 0-1

skor Tottenham vs MU: 1-1

skor Tottenham vs MU: 2-1

