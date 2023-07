Jadwal Semifinal IBL 2023: Pelita Jaya vs Satria Muda, Dewa United vs Prawira

Bisnis.com, SOLO - Berikut jadwal semifinal IBL 2023 yang akan mempertemukan empat tim besar yakni Pelita Jaya vs Satria Muda dan Dewa United vs Prawira.

Babak playoff IBL 2023 telah menghasilkan empat tim terbaik yang akan bertanding di semifinal.

Keempat tim yakni Pelita Jaya, Satria Muda, Dewa United, dan Prawira Harum Bandung lolos ke semifinal IBL 2023.

Keempat tim ini juga merupakan 4 besar dalam klasemen babak reguler season IBL sebelum fase playoff.

Prawira Bandung menjegal Bumi Borneo dengan skor 2-0 dalam format best of three playoff IBL 2023.

Demikian halnya dengan Satria Muda yang memulangkan Bali United dengan dua kemenangan tanpa balas.

Pelita Jaya tak menemui kesulitan ketika membungkam Bima Perkasa. Sementara Dewa United harus berjibaku mengalahkan tim milik Raffi Ahmad, RANS PIK Basketball.

Di babak semifinal, ulangan partai final musim lalu akan tersaji pada laga Pelita Jaya vs Satria Muda. Adapun Dewa United akan menantang Prawira Harum Bandung pada semifinal lainnya.

Partai pertama semifinal IBL 2023 akan digelar pada Kamis (13/7/2023), disusul pertandingan kedua pada Sabtu (15/7/2023).

Jika skor kemenangan imbang 1-1, maka akan dilaksanakan partai penentuan atau pertandingan ketiga pada Minggu (16/7/2023).

Format semifinal IBL 2023 akan berlangsung dalam home and away alias kandang dan tandang. Dewa United dan Pelita Jaya jadi tuan rumah lebih dulu.

Pelita Jaya dan Satria Muda menggunakan kandang yang sama yakni Britama Arena, Jakarta. Sementara Dewa United menggunakan Sritex Arena, Solo. Adapun Prawira bermarkas di C-Tra Arena, Bandung.

Berikut jadwal semifinal IBL 2023:

