Rumor Diambil Alih Qatar, Harga Saham Manchester United Naik

Bisnis.com, SOLO - Rumor akuisisi Manchester United yang dilakukan oleh Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, triliuner asal Qatar, memengaruhi harga saham klub.

Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani disebut akan mengakuisisi Manchester United dari Keluarga Glazers.

Triliuner asal Qatar itu dikabarkan mengajukan tawaran sebesar US$6 miliar atau sekitar Rp112 triliun untuk membeli seluruh saham Manchester United.

Kabar itu juga diperkuat dengan cuitan Zaid Al-Hamdan, Dewan Bisnis Qatar, yang memberi ucapan selamat kepada Sheikh Jassim karena menjadi pemilik baru Manchester United.

Meski belum ada pengumuman resmi dari pihak klub, namun dampak rumor kedatangan Sheikh Jassim itu sudah terasa di pasar saham.

Dilansir dari AS, harga saham Manchester United meningkat 16 persen di New York Stock Exchange (Bursa Efek New York) pada Senin (12/6/2023) waktu setempat.

Sebagai tambahan informasi, saham Manchester United dimiliki oleh Keluarga Glazers sebesar 69 persen. Adapun 31 persen sisanya merupakan saham floating.

Jassim yang berniat mengakuisisi 100 persen saham Manchester United membuat investor yang bermain di floating saham tersebut turut terpengaruh.

Pesaing Jassim dalam memperebutkan kepemilikan Manchester United adalah triliuner Inggris sekaligus bos Ineos, Sir Jim Ratcliffe.

Beda dengan Jassim, Sir Jim Ratcliffe, hanya ingin mengambil alih 69 persen saham milik Glazers dan membiarkan 31 persen lainnya dijual bebas di pasar saham.

Rumor akuisisi Manchester United mencuat setelah Keluarga Glazers yang telah berada di klub sejak dua dekade lalu mengatakan ingin menjual sahamnya.

Sheikh Jassim, anggota keluarga Kerajaan Qatar, menjadi yang paling serius mengajukan penawaran untuk mengakuisisi tim idolanya tersebut.

