Jadwal 16 Besar Liga Champions: Chelsea vs Dortmund, Bayern vs PSG

Bisnis.com, SOLO - Jadwal Liga Champions 2022-2023 akan memasuki leg kedua babak 16 besar pada dini hari esok.

Leg kedua babak 16 besar Liga Champions akan mulai bergulir pada Rabu (8/3/2023) dini hari WIB.

16 besar Liga Champions akan dimainkan hingga pekan depan alias Kamis (16/3/2023) dini hari WIB. Total ada dua pertandingan setiap Rabu dan Kamis.

Partai pertama yang akan memainkan leg kedua adalah Chelsea vs Borussia Dortmund dan Benfica vs Club Brugge.

Pada leg pertama di Signal Iduna Park, Chelsea harus menelan kekalahan 0-1 dari Dortmund, Rabu (16/2/2023).

Chelsea yang akhir pekan lalu mengantongi kemenangan atas Leeds United butuh kemenangan dengan margin lebih dari satu gol untuk lolos ke perempat final Liga Champions.

Di sisi lain, Dortmund hanya tinggal butuh hasil imbang di markas Chelsea untuk melenggang.

Selanjutnya, Benfica punya keunggulan agregat 2-0 saat menjamu Club Brugge. Hal itu menjadi faktor penting lantaran mereka juga punya modal dua gol tandang.

Partai panas akan terjadi pada Kamis (9/3/2023). Bayern Munchen vs Paris Saint-Germain (PSG) dan Tottenham Hotspur vs AC Milan.

PSG kalah 0-1 kala menjamu Bayern Munchen pada leg pertama. Artinya, Lionel Messi dan kawan-kawan kini harus menang lebih dari satu gol di markas Bayern Munchen.

Hal nyaris serupa dialami Tottenham Hotspur yang takluk 0-1 dari AC Milan pada leg pertama. Bedanya, kini Tottenham akan menjadi tuan rumah leg kedua.

Kemudian pada pekan depan ada empat laga terakhir babak 16 besar yang akan dimainkan, yakni Porto vs Inter Milan, Manchester City vs RB Leipzig, Napoli vs Eintracht Frankfurt, dan Real Madrid vs Liverpool.

Inter Milan melengkapi hasil positif yang didapatkan tim Italia pada leg pertama. Nerazzurri berbekal kemenangan 1-0 atas Porto menjelang leg kedua ini.

Kemudian, Manchester City yang sempat ditahan imbang Leipzig 1-1, kali ini bakal bertindak sebagai tuan rumah.

Napoli unggul agregat 2-0 atas Eintracht Frankfurt sehingga hanya perlu hasil imbang atau kalah tak lebih dari dua gol untuk lolos.

Ulangan final Liga Champions musim lalu, Real Madrid vs Liverpool bakal menjadi partai pamungkas. Real Madrid lebih diunggulkan untuk melenggang ke perempat final setelah menang 5-2 atas The Reds pada laga pertama.

Berikut jadwal Liga Champions:

