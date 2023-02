Messi, Mbappe, hingga Verstappen Perebutkan Gelar World Sportsman of the Year Award

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah nama atlet dunia dari berbagai cabang olahraga bersaing memperebutkan gelar Laureus World Sportsman of the Year Award, mulai dari pesepak bola Lionel Messi, Kylian Mbappé, hingga pebalap F1 Max Verstappen.

Dikutip dari laman resmi Laureus, Selasa, gelar olahragawan terbaik tersebut ditujukan untuk atlet yang dinilai sukses mendaki puncak karier mereka sepanjang 2022.

Sebagai kapten tim nasional Argentina, Messi mengantarkan negara tersebut memenangkan Piala Dunia Qatar tahun lalu dan membuatnya meraih titel “GOAT”.

Baca Juga : Prediksi Eintracht Frankfurt vs Napoli, Kedua Pelatih Saling Lempar Pujian

Lebih lanjut, hattrick Mbappé di final membuatnya mendapatkan Golden Shoes sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia.

Petenis Rafael Nadal mengakhiri 2022 di puncak daftar juara Grand Slam putra sepanjang masa dengan 22 gelar setelah kemenangan di Australia dan Prancis.

Sementara, Max Verstappen bergabung dengan Messi dan Nadal yang pernah memenangkan gelar tersebut.

Adapun beberapa pebalap F1 yang pernah masuk sebagai nominasi dan menang dalam penghargaan tersebut antara lain Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, dan Michael Schumacher.

Daftar nomine lainnya diisi Mondo Duplantis yang telah memecahkan rekor dunia lompat galah tiga kali dan memenangkan gelar dunia di dalam dan luar ruangan.

Selain itu, pebasket Stephen Curry yang memimpin Golden State Warriors ke kejuaraan NBA keempat dalam delapan tahun juga masuk dalam nominasi tersebut.

Sementara itu, pemenang akan ditentukan oleh 71 anggota Laureus World Sports Academy.

Kategori Laureus Awards selain Sportsman meliputi Sportswoman of the Year, Team of the Year, Breakthrough of the Year, Comeback of the Year, Action Sportsperson of the Year, dan Sportsperson of the Year with a Disability.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : lionel messi Kylian Mbappe