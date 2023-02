Hasil BAMTC 2023: Indonesia Kandas, PBSI Minta Maaf

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Tim bulu tangkis Indonesia terpaksa harus angkat koper usai ditundukkan wakil Korea Selatan di perempat final Badminton Asia Mixed Team Championships (BAMTC) 2023.

Indonesia menelan kekalahan dari Korea Selatan dengan skor 1-3 pada babak perempat final BAMTC di Dubai Exhibition Centre, Uni Emirat Arab (UEA), Jumat (17/2/2023).

Tiga wakil Indonesia yakni Putri Kusuma Wardani, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti harus menelan kekalahan sehingga membuat tim Merah Putih harus tersingkir dari BAMTC 2023.

Sebelumnya, Indonesia maju ke babak perempat final BAMTC 2023 setelah jadi juara Grup C. Indonesia kemudian ditantang oleh Korea Selatan.

Indonesia tertinggal 1-2 dari tiga pertandingan kontra Korea Selatan. Chico Aura Dwi Wardoyo sempat menang atas Lee Yun-gyu, tapi kemudian Putri KW dan Fajar/Rian kandas.

"Kami minta maaf belum bisa sumbang poin bagi kemenangan Indonesia. Padahal, kami sangat diharapkan bisa sumbang poin. Pasangan Korea Selatan ini permainannya luar biasa. Meski pasangan dadakan, kualitas individual dan pertahanannya rapat. Susah untuk menyerang lawan. Serangan kami susah tembus karena pertahanan lawan solid," ujar Fajar Alfian melalui pesan singkat, Jumat (17/2/2023).

Fajar menjelaskan bahwa di gim ketiga, sebenarnya mereka sudah memulai pertandingan dengan baik dan unggul 4-1. Namun, setelahnya ganda putra peringkat 1 dunia ini mengaku banyak mati sendiri.

"Lawan juga bisa bangkit dan lebih berkembang permainannya," kata Fajar.

Senada, Rian Ardianto mengatakan bahwa lawan memang bermain bagus dan bermain tanpa beban. Apalagi, pemain Korea Selatan itu bukan pasangan asli, sehingga lawan menjadi lepas dalam bermain.

"Pertahanannya kuat dan serangannya juga bagus. Pada awal-awal gim pertama saat tertinggal, lawan malah bisa mengejar. Itu membuat lawan makin berkembang. Mereka bisa mengejar dan bertambah percaya dirinya," tandas Rian.

Di pertandingan keempat duel ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti melawan Baek Ha-na/Lee Soo-hee juga harus dilalui dengan kekalahan melalui straight game dengan skor 14-21 dan 9-21.

"Kami mohon maaf belum bisa memberikan hasil terbaik. Tentu saya dan Fadia kecewa. Kami gagal bermain baik dan menang. Kegagalan ini harus menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi Piala Sudirman nanti. Kami sendiri, rasanya masih banyak hal yang harus diperbaiki," ujar Apriyani.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PP PBSI Rionny Mainaky memohon maaf atas nama federasi lantaran belum bisa memberikan prestasi seperti harapan masyarakat Indonesia.

Secara umum, dia mengatakan penampilan para pemain sebenarnya sudah cukup baik. Namun, performa masing-masing pemain belum berada di titik puncak.

"Kekalahan ini memang harus diterima. Main di Dubai itu tak gampang, harus beradaptasi dengan bola, suasana, dan lapangan. Saya meminta pemain harus lebih fokus lagi. Pelajaran pahit ini harus kita terima," ujar Rionny.

Lebih lanjut, dia memastikan bahwa kegagalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Pemain dan pelatih ke depan akan belajar dari kegagalan untuk bangkit.

"Kami harus bekerja lebih keras, berlatih lebih giat lagi agar di perebutan Piala Sudirman nanti jangan sampai gagal lagi," pungkas Rionny.

Berikut Hasil BAMTC 2023 Indonesia vs Korea Selatan:

1. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Lee Yun Gyu: 21-17, 21-16.

2. Putri Kusuma Wardani vs Kim Ga Eun: 17-21, 21-14, 12-21.

3. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Kim Won Ho/Na Sung Seung: 21-16, 13-21, dan 16-21.

4. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Baek Ha Na/Lee Soo Hee : 14-21 dan 9-21.

