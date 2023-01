Hasil Perempat Final Indonesia Masters 2023, Jojo ke Semifinal Vs China

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil perempat final Indonesia Masters 2023, Jonatan Christie melewati hadangan pemain India, Lakshya Sen jo guna lolos ke babak semifinal.

Bermain di lapangan utama Istora Gelora Bung Karno, Jumat (27/1/2023), Jonatan yang biasa disapa Jojo menang dalam pertarungan tiga set 16-21, 21-10, dan 21-13 dalam tempo 1 jam 2 menit.

Di babak semifinal, Jojo akan bertemu dengan pemain asal China, Shi Yu Qi yang mengandaskan rekan senegaranya, Lu Guang Zu. Sekadar informasi, Shi Yu Qi mengandaskan perlawanan Anthony Sinisuka Ginting di fase 16 besar.

Indonesia masih menyisakan satu wakil lagi di nomor tunggal putra lewat Chico Aura Wardoyo yang akan ditantang Brian Yang asal Kanada. Di pertemuan terakhir kedua pemain ini di Hylo Open 2022, Chico berhasil menang rubber game atas Brian.

Sebelumnya ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri harus mengakui mantan juara dunia Takuro Hoki/Yugo Kobayashi dengan skor 21-11 dan 21-13.

Sebanyak sembilan wakil Merah Putih masih bertahan hingga perempat final turnamen BWF Super 500 itu, yang semuanya terbagi ke dalam lima nomor yang dimainkan. Berikut jadwal laga perempat final Jumat, yang dimulai pukul 13.00 WIB:

Tunggal putra

1. Jonatan Christie vs Laksha Sen (India)

2. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Brian Yang (Kanada)

Tunggal putri

1. Gregoria Mariska Tunjung vs Han Yue (China)

Ganda putra

1. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (China)

2. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang)

3. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi (Jepang)

Ganda putri

1. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand)

Ganda campuran

1. Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China)

2. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo (Jepang)

