Link Live Streaming PSG vs Al Nassr-Al Hilal, Ada Messi vs Ronaldo

Bisnis.com, SOLO - Berikut link live streaming laga uji coba Paris Saint-Germain (PSG) vs Al Nassr-Al Hilal. Duel dua megabintang, Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo, tersaji pada partai itu.

Tim Liga Prancis PSG akan menjalani laga uji coba melawan Riyadh All Star XI yang merupakan campuran tim Al Nassr dan Al Hilal di Stadion King Fahd, Arab Saudi, Kamis (19/1/2023).

Megabintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, dikonfirmasi akan ambil bagian dalam laga uji coba Al Nassr melawan PSG.

Partai itu akan menjadi debut Ronaldo berseragam Al Nassr sejak resmi direkrut klub Arab Saudi tersebut pada Desember lalu.

Yang lebih istimewa, debut Ronaldo bersama Al Nassr akan dijalani dengan melawan rival abadinya, Lionel Messi.

Messi, bersama Neymar dan Kylian Mbappe, akan membela PSG pada laga ini. Trisula maut PSG itu saat ini telah berada di Qatar untuk mempersiapkan diri.

Meski begitu, dilansir dari media Portugal, Abola, duel Messi vs Ronaldo hanya berlangsung satu babak alias 45 menit.

Pasalnya, Ronaldo nantinya hanya akan dipasang selama 45 menit sebelum diganti oleh pemain lain. Atau bisa jadi, Ronaldo yang akan masuk sebagai pengganti.

Hal itu disebut karena kesepakatan antara pelatih Al Nassr Rudi Garcia dengan Marcelo Gallardo yang membesut Riyadh All Star.

Ronaldo akan disimpan oleh Al Nassr untuk pertandingan di Liga Arab Saudi melawan Al Ittifaq pada Senin (23/1/2023) dini hari WIB.

Duel Messi vs Ronaldo dalam laga uji coba PSG vs Riyadh All Star rencananya akan disiarkan langsung oleh BeIN Sports pada pukul 23.30 WIB.

Selain melalui siaran televisi, partai Messi vs Ronaldo ini juga bisa disaksikan melalui layanan live streaming.

Berikut link live streaming PSG vs Al Nassr

