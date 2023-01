Jadwal Liga Italia Pekan 17: AC Milan vs AS Roma

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Berikut jadwal Liga Italia 2022-2023 pekan ke-17 yang salah satunya mempertemukan dua tim papan atas, AC Milan vs AS Roma.

Pekan ke-17 Liga Italia 2022-2023 digelar mulai Sabtu (7/1/2023) hingga Selasa (10/1/2023) dini hari WIB.

Total ada sepuluh laga yang dimainkan tanpa adanya penundaan jadwal Liga Italia.

Fiorentina vs Sassuolo menjadi laga pembuka pada Sabtu malam. Laga tersebut dimenangi oleh Fiorentina dengan skor tipis, 2-1.

Selanjutnya, ada duel "zebra" Juventus vs Udinese pada Minggu (8/1/2023) dini hari WIB. Juventus memetik kemenangan berkat gol tunggal Danilo pada menit-menit akhir.

Di sisi lain, Inter Milan harus tertahan kala menghadapi tim promosi AC Monza. La Beneamata berbagi angka setelah imbang 2-2.

Tujuh laga lainnya akan bergulir mulai malam nanti. Salernitana vs Torino, Spezia vs Lecce, dan Lazio vs Empoli menjadi laga yang digelar pada hari ini.

Ada pula big match AC Milan vs AS Roma yang akan bergulir Senin (9/1/2023). Sebelum itu Sampdoria vs Napoli bakal dimainkan.

Dua laga terakhir yang akan menutup pekan ke-17 adalah Verona vs Cremonese dan Bologna vs Atalanta.

