Hasil Lengkap, Klasemen, Top Skor Piala Dunia 2022 Hari Ini

Bisnis.com, SOLO - Grup yang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022, menyusul Prancis, telah bertambah seusai laga pada Selasa (29/11/2022).

Grup A diwakilkan oleh Senegal dan Belanda yang akhirnya melaju ke babak selanjutnya setelah berjuang dengan sengit.

Senegal menang tipis atas Ekuador dengan skor akhir 2-1. Sedangkan Belanda menang telak 2-0 atas Qatar melalui gol Cody Gakpo dan Frenkie De Jong.

Kemudian di Grup B, Inggris melaju dengan tenang setelah adanya dua gol dari Marcus Rashford menembus dinding pertahanan lawan. Phil Foden pun menambah skor di menit ke-51.

The Stars & Stripes, julukan tim Amerika Serikat (AS), lolos ke babak 16 besar setelah berduel sengit dengan Iran. AS menang tipis 1-0 atas Iran, melalui tendangan Christian Pulisic.

Hasil Piala Dunia 2022

Ekuador vs Senegal 1-2

Belanda vs Qatar 2-0

Wales vs Inggris 0-3

Iran vs Amerika Serikat 0-1

Klasemen Piala Dunia 2022

Grup A

1. Belanda 7

2. Senegal 6

3. Ekuador 4

4. Qatar 0

Grup B

1. Inggris 7

2. Amerika Serikat 5

3. Iran 3

4. Wales 1

Grup C

1. Polandia 4

2. Argentina 3

3. Arab Saudi 3

4. Meksiko 1

Grup D

1. Prancis 6

2. Australia 3

3. Denmark 1

4. Tunisia 1

Grup E

1. Spanyol 4

2. Jepang 3

3. Kosta Rika 3

4. Jerman 1

Grup F

1. Kroasia 4

2. Maroko 4

3. Belgia 3

4. Kanada 0

Grup G

1. Brasil 6

2. Swiss 3

3. Kamerun 1

4. Serbia 1

Grup H

1. Portugal 6

2. Ghana 3

3. Korea Selatan 1

4. Uruguay 1

Top Skor Piala Dunia 2022

3 gol: Enner Valencia (Ekuador), Kylian Mbappe (Prancis), Cody Gakpo (Belanda), Marcus Rashford (Inggris)

2 gol: Bukayo Saka (Inggris), Mehdi Taremi (Iran), Olivier Giroud (Prancis), Ferran Torres (Spanyol), Richarlison (Brasil), Lionel Messi (Argentina), Andrej Kramaric (Kroasia), Alvaro Morata (Spanyol), Cho Gue Sung (Korea Selatan), Mohammed Kudus (Ghana), Bruno Fernandes (Portugal)

1 gol: Craig Goodwin, Mitchell Duke (Australia), Jude Bellingham, Jack Grealish, Raheem Sterling, Phil Foden (Inggris), Kylian Mbappe, Adrien Rabiot (Prancis), Davy Klaasen, Frenkie De Jong (Belanda), Salem Al Dawsari, Saleh Al Shehri (Arab Saudi), Ilkay Gundogan, Niclas Fullkrug (Jerman), Ritsu Doan, Takuma Asano (Jepang), Dani Olmo, Marco Asensio, Gavi, Carlos Soler(Spanyol), Michy Batshuayi (Belgia), Breel Embolo (Swiss), Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Rafael Leao (Portugal), Andre Ayew, Osman Bukari, Mohammed Salisu (Ghana), Rouzbeh Cheshmi, Ramin Rezaeian (Iran), Boulaye Dia, Famara Diedhiou, Bamba Dieng, Ismaila Sarr, Kalidou Koulibaly (Senegal), Piotr Zielinski, Robert Lewandowski (Polandia), Enzo Fernandez (Argentina), Keysher Fuller (Kosta Rika), Alphonso Davies (Kanada), Romain Saiss, Zakaria Aboukhlal (Maroko), Marko Livaja, Lovro Majer (Kroasia), Jean Charles Castelletto, Vincent Aboubakar, Eric Choupo-Moting (Kamerun), Strahinja Pavlovic, Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Mitrovic (Serbia), Casemiro (Brasil), Moises Caicedo (Ekuador), Timothy Weah, Christian Pulisic (Amerika Serikat)

