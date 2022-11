Enner Valencia: Man of the Match dan Top Skorer Piala Dunia 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Laga antara Belanda vs Ekuador di Piala Dunia 2022 pada Jumat (25/11) terbilang sengit.

Kedua tim sama-sama bermain ketat dan saling menyerang hingga akhir pertandingan. El Tri seharusnya mencetak gol 2 kali, namun dianulir oleh wasit.

Gol Ekuador diciptakan oleh striker Enner Valencia di menit ke-49. Hingga akhir pertandingan, gol tersebut membuat permainan berakhir imbang.

Valencia pun menjadi striker dengan penorehan gol terbanyak (3 gol) di Piala Dunia 2022 ini. Ia harusnya menjadi man of the match karena berhasil bermain apik dan puncaki top skorer.

Sayangnya, FIFA justru menunduk Frenkie De Jong untuk menjadi man of the match di laga Belanda vs Ekuador pada Jumat (24/11) malam.

Enner Valencia pun sebelumnya menjadi sorotan karena berhasil menguliti tuan rumah Qatar di laga pembuka Piala Dunia.

Di matchday pertama, pemain Fernerbahce ini mencetak 2 gol ke kandang lawan.

Daftar top skor Piala Dunia 2022:

3 gol: Enner Valencia (Ekuador)

2 gol: Bukayo Saka (Inggris), Mehdi Taremi (Iran), Olivier Giroud (Prancis), Ferran Torres (Spanyol), Richarlison (Brasil), Cody Gakpo (Belanda)

