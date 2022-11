Link Live Streaming Inggris vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2022, Kick-off 02.00 WIB

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut link live streaming Piala Dunia 2022 yang mempertemukan timnas Inggris vs Amerika Serikat pada dini hari esok.

Laga Inggris vs Amerika Serikat (AS) berlangsung dalam lanjutan Grup B Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt, Qatar, Sabtu (26/11/2022) dini hari WIB.

Inggris bisa merebut tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 jika mampu menaklukkan Amerika Serikat pada laga ini.

Pasalnya, Inggris telah mencatat satu kemenangan pada laga pertama saat menggilas Iran, 6-2.

Bekal enam poin, jika menang atas AS, memastikan Inggris akan finis minimal di urutan kedua Grup B. Dengan kata lain, The Three Lions bakal lolos ke 16 besar.

Sementara bagi Amerika Serikat, laga ini juga penting karena mereka sebelumnya ditahan imbang 1-1 oleh Wales pada laga pertama.

Tiga angka AS harus sirna ketika Wales mencetak gol pada menit-menit akhir lewat eksekusi penalti Gareth Bale.

Laga kontra AS diprediksi tak akan berjalan dengan mudah untuk Inggris. Musababnya, AS punya pemain bintang yang tampil di Liga Inggris yakni Christian Pulisic.

Pulisic bakal jumpa rekan setimnya di Chelsea antara lain Mason Mount, Conor Gallagher, dan Raheem Sterling.

Selain itu ada pula Matt Turner (Arsenal), Antonee Robinson dan Tim Ream (Fulham), Tyler Adams (Leeds United) dan Brenden Aaronson (Leeds United) yang akrab dengan sepak bola Inggris.

Di sisi lain, Inggris diyakini masih mempertahankan tim kemenangan mereka saat berjumpa Iran. Trio Harry Kane, Raheem Sterling, dan Bukayo Saka kemungkinan akan menjadi starter.

Jude Bellingham yang tampil apik pada laga pertama juga punya kans besar untuk kembali turun sejak menit pertama.

Laga Inggris vs Amerika Serikat rencananya akan digelar pukul 02.00 WIB dan disiarkan langsung oleh SCTV.

Selain melalui siaran televisi, partai Inggris vs Amerika Serikat juga bisa ditonton melalui layanan live streaming.

Berikut link live streaming Piala Dunia 2022

