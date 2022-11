5 Fakta Penting Piala Dunia 2022: Soal Injury Time dan Sepasang Megabintang

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut lima fakta menarik dalam pelaksanaan Piala Dunia 2022 yang telah memainkan pekan pertama, ada rekor-rekor unik yang tercipta.

Pekan pertama Piala Dunia 2022 telah rampung diselenggarakan pada Jumat (25/11/2022) dini hari WIB.

Ada catatan-catatan penting yang terjadi pada putaran pertama fase grup Piala Dunia 2022.

Total ada 16 pertandingan yang dimainkan pada matchday pertama Piala Dunia 2022. Dari keseluruhan pertandingan, ada 41 gol yang tercipta.

Skor besar terjadi pada laga Inggris vs Iran. Skuad The Three Lions mengatasi perlawanan Iran dengan skor 6-2.

Juara bertahan Prancis juga membukukan kemenangan dengan skor terbilang telak, 4-1, atas Australia.

Spanyol yang juga menjadi salah satu kandidat juara Piala Dunia 2022 mengawali langkah dengan menggebuk Kosta Rika 7-0.

Selain partai-partai besar itu, ada beberapa hal menarik lainnya yang terjadi di Piala Dunia 2022.

Berikut lima fakta matchday 1 Piala Dunia 2022:

5 Hal Menarik Piala Dunia 2022

1. Tim-tim Unggulan Terjegal

Di luar dugaan dua tim unggulan harus menelan pil pahit pada partai pertama mereka di Piala Dunia 2022.

Argentina harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 1-2. Meski lebih dulu memimpin lewat gol Lionel Messi, Albiceleste takluk akibat dua gol pada babak kedua.

Seolah mengikuti Argentina, Jerman juga tak berdaya saat jumpa wakil Asia. Tim besutan Hansi Flick kalah 1-2 dari Jepang lewat pertandingan yang sengit.

2. Injury Time Lebih Panjang

Ada hal menarik yang terlihat pada laga Inggris vs Iran. Total injury time yang diberikan wasit pada laga ini mencapai 24 menit, 14 menit pada babak pertama dan 10 menit pada babak kedua.

Laga Amerika Serikat vs Wales juga menjadi salah satu pertandingan yang mengalami injury time panjang.

FIFA telah mengklarifikasi bahwa tambahan waktu di Piala Dunia 2022 memang dikonsep untuk mengganti waktu yang terbuang selama laga berjalan di waktu normal.

3. Rekor Tuan Rumah Kandas

Qatar vs Ekuador menjadi laga pembuka Piala Dunia 2022. Qatar yang baru pertama tampil di putaran final turnamen empat tahunan ini pun mengalami nasib kurang apik.

Qatar harus mengakui keunggulan Ekuador dengan skor 0-2. Brace Enner Valencia membungkam publik tuan rumah.

Hasil ini sekaligus memutus rekor tuan rumah yang tak pernah kalah di laga pembuka Piala Dunia. Sejak 2006, laga pembuka Piala Dunia selalu dimainkan tim tuan rumah. Sejak itu pula tim tuan rumah selalu meraih kemenangan.

4. Messi dan Ronaldo Bikin Rekor

Pasangan megabintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo terus mengukir sejarah baru, termasuk di Piala Dunia 2022.

Tampil lebih dulu, Lionel Messi mencatatkan diri sebagai pemain pertama yang tampil dalam lima edisi Piala Dunia berbeda. Messi juga menjadi pemain Argentina pertama yang mencetak gol di empat edisi Piala Dunia.

Adapun Ronaldo lebih gemilang lagi. Ia juga tampil dalam lima edisi Piala Dunia, dengan tambahan rekor pemain dengan gol terbanyak di turnamen internasional, pencetak gol termuda dan tertua Portugal di Piala Dunia, serta pemain dengan gelar Man of The Match terbanyak di Piala Dunia.

5. Tiga Gol Dianulir VAR

VAR alias Video Assistant Referee memegang peranan penting dalam gelaran Piala Dunia 2022. Selain itu, ada pula teknologi offside semi-otomatis yang turut digunakan.

Hasilnya, ada tiga gol yang dianulir oleh wasit setelah mengecek VAR. Satu di antaranya pada laga Argentina vs Arab Saudi ketika Lautaro Martinez terjebak offside.

Sementara itu satu gol lain yang dianulir akibat VAR adalah sepakan Kai Havertz ke gawang Jepang. Pun demikian dengan partai pembuka Qatar vs Ekuador yang langsung diwarnai pembatalan gol Enner Valencia pada menit ketiga.

