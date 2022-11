Sejarah Baru Ronaldo, Pemain yang Selalu Cetak Gol di 5 Piala Dunia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Perseteruan dengan mantan klubnya, Manchester United (MU), ternyata tak membuat Christiano Ronaldo di bawah tekanan.

Ronaldo tampil apik di laga Portugal vs Ghana di Piala Dunia 2022 pada Kamis (24/11/2022) pukul 23.00 WIB.

Ia berhasil mencetak gol melalui penalti di menit ke-65, setelah sebelumnya wasit memutuskan untuk menganulir gol Portugal.

Berkat golnya itu, Ronaldo menjadi pemain sepak bola pertama yang berhasil mencetak gol di lima Piala Dunia.

Christiano Ronaldo mengungguli rekor Pele, Uwe Seeler, dan Miroslav Klose yang hanya mencetak empat gol.

FIFA kemudian menunjuk Ronaldo sebagai man of the match di laga Portugal vs Ghana, tadi malam.

"Itu momen yang indah, Piala Dunia kelima saya, kami menang, dan kami mengawali dengan langkah bagus kami. Ini kemenangan yang amat penting, kami tahu pertandingan pertama sangat penting, tetapi rekor dunia juga menjadi sesuatu yang membuat saya sangat bangga," kata Ronaldo seperti dikutip AFP melalui Tempo.

Seperti yang diketahui, Portugal menang atas Ghana dengan skor akhir 3-2. Gol tercipta melalui Ronaldo, Joao Felix, dan Rafael Leao.

Sementara skor Ghana diciptakan oleh Andre Ayew dan Osman Bukari.

