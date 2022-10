Jadwal Liga Spanyol Pekan 12: Valencia vs Barcelona, Real Madrid vs Girona

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Liga Spanyol pekan ke-12 yang akan memainkan partai Valencia vs Barcelona dan Real Madrid vs Girona.

Pekan ke-12 Liga Spanyol 2022-2023 akan bergulir mulai Sabtu (29/10/2022) hingga Selasa (1/11/2022) dini hari WIB.

Total ada 10 laga yang bakal digelar pada pekan ke-12 Liga Spanyol, dimulai partai Real Mallorca vs Espanyol.

Kemudian pada Sabtu malam ada tiga laga yang bergulir yakni Almeria vs Celta Vigo, Cadiz vs Atletico Madrid, dan Sevilla vs Rayo Vallecano.

Atletico yang tersingkir dari Liga Champions bakal mengejar ketinggalan mereka di Liga Spanyol. Saat ini Los Rojiblancos berada di posisi ketiga dengan 23 poin, berselisih delapan angka di belakang sang pemuncak Real Madrid.

Selanjutnya ada tiga laga yang akan digelar pada Minggu (30/10/2022), yakni Valencia vs Barcelona, Osasuna vs Real Valladolid, dan Real Madrid vs Girona.

Kondisi psikologis yang lemah pasca tersingkir dari Liga Champions bisa menjadi kerugian bagi Barcelona.

Apalagi yang akan mereka hadapi kali ini adalah Valencia yang punya materi pemain terbilang mumpuni.

Sebaliknya, Real Madrid yang menjadi satu-satunya wakil Spanyol di 16 besar Liga Champions akan menjamu Girona di Santiago Bernabeu.

Los Blancos belum terkalahkan dalam 11 pertandingan Liga Spanyol, catatan itu bisa bertambah saat bersua Girona yang ada di zona merah klasemen.

Athletic Bilbao vs Villarreal dan Real Sociedad vs Real Betis akan digelar pada Senin (31/10/2022) dini hari WIB. Sociedad bisa menggeser posisi Atletico jika memetik tiga angka atas Betis.

Elche vs Getafe menjadi penutup pekan ke-12 Liga Spanyol 2022-2023 pada Selasa dini hari WIB.

Jadwal Liga Spanyol

Pekan 12

Sabtu (29/10/2022)

Mallorca vs Espanyol - 02.00 WIB

Almeria vs Celta Vigo - 19.00 WIB

Cadiz vs Atletico Madrid - 21.15 WIB

Sevilla vs Rayo Vallecano - 23.30 WIB

Minggu (30/10/2022)

Valencia vs Barcelona - 02.00 WIB

Osasuna vs Valladolid - 20.00 WIB

Real Madrid vs Girona - 22.15 WIB

Senin (31/10/2022)

Athletic Bilbao vs Villarreal - 00.30 WIB

Real Sociedad vs Real Betis - 03.00 WIB

Selasa (1/11/2022)

Elche vs Getafe - 03.00 WIB

