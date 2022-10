Profil Timnas Brasil, Perkiraan Skuat, Jadwal di Piala Dunia Qatar

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Brasil selalu menjadi favorit untuk merebut gelar juara di setiap turnamen begitu juga pada Piala Dunia 2022.

Brasil yang punya tradisi kuat dalam turnamen piala dunia dengan mengkoleksi gelar juara sebanyak lima kali (1958, 1962, 1970, 1994, dan 2022) sudah cukup menjawab semua aspek. Apalagi per 6 Oktober 2022, mereka berada di rangking pertama FIFA. Sejak turnamen empat tahunan ini pertama kali bergulir pada 1930, Timnas Brasil selalu ikut serta.

Seperti pada turnamen sebelumnya, Brasil nyaris tak pernah kekurangan pemain andalan. Kali ini, skuad berjuluk Selecao bakal diisi oleh para pemain 'mewah'. Sebut saja beberapa diantaranya ada Alisson Becker, Marquinhos, Neymar, Vinicius Junior. Mereka semua selalu menjadi andalan di klub.

Pelatih Tite jelas punya banyak pilihan untuk menurunkan pemain terbaiknya. Dengan skuad mewah yang ada saat ini, Brasil diprediksi tidak akan menemui kesulitan di fase grup.

Perjalanan mereka menuju Qatar atau saat Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol begitu mengesankan. Dari 17 pertandingan yang dijalani, Brasil meraih 14 kemenangan, tiga kali imbang, dan tidak pernah kalah. Selecao mengoleksi 45 poin dan berada di puncak klasemen Kualifikasi Piala Dunia Zona Conmebol.

Hasil undian untuk putaran final Piala Dunia 2022 menempatkan Timnas Brasil berada di Grup G bersama Swiss, Serbia, dan Kamerun.

Jadwal Timnas Brasil

- Brasil vs Serbia, 25 November 2022

- Brasil vs Swiss, 28 November 2022

- Kamerun vs Brasil, 3 Desember 2022.