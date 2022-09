Jadwal Liga 1 Pekan Ke-11: Persib vs Persija, Arema vs Persebaya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Liga 1 2022-2023 yang akan memainkan dua laga panas, Persib Bandung vs Persija Jakarta dan Arema FC vs Persebaya Surabaya.

Liga 1 2022-2023 kembali bergulir pada Kamis (29/9/2022), setelah rehat sepekan karena agenda timnas Indonesia di FIFA Matchday.

Kembalinya Liga 1 2022-2023 akan memainkan pekan ke-11 yang langsung diwarnai dengan laga-laga sengit.

Dua pertandingan dengan rivalitas tinggi digelar bersamaan pada pekan ini. Derby Jawa Timur, Arema FC vs Persebaya Surabaya, bakal digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (1/10/2022).

Dari segi klasemen, Arema FC unggul atas Persebaya Surabaya. Singo Edan menempati posisi kesembilan dengan 14 poin dari 10 laga, sementara Persebaya tertahan di urutan ke-14 dengan 10 poin.

Selain partai panas Arema FC vs Persebaya, ada juga pertandingan yang sarat rivalitas, Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Persib akan menjadi tuan rumah pada perjumpaan pertama mereka musim ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (2/10/2022).

Laga Persib vs Persija juga akan menjadi duel dua pelatih asing top. Luis Milla (Spanyol) di Persib dan Thomas Doll (Jerman) di Persija.

Duel-duel lain yang tersaji pada pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 antara lain Persis Solo vs PSM Makassar, Bali United vs Persikabo, dan Borneo FC vs Madura United.

Baca Juga : Jadwal Liga 1 Persib vs Barito Putera: Ciro Prediksi Laga Bakal Menarik

Jadwal Liga 1

Pekan 11

Kamis (29/9/2022)

Persis vs PSM - 16.00 WIB

Barito Putera vs Persik - 16.00 WIB

PSS vs Persita - 20.30 WIB

Jumat (30/9/2022)

Bali United vs Persikabo - 20.30 WIB

Sabtu (1/10/2022)

Borneo FC vs Madura United - 15.30 WIB

Dewa United vs RANS - 16.00 WIB

Arema FC vs Persebaya - 20.00 WIB

Minggu (2/10/2022)

PSIS vs Bhayangkara FC - 15.30 WIB

Persib vs Persija - 20.00 WIB

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :