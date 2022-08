Hasil Liga Italia: AC Milan Awali Musim dengan Sempurna Usai Kalahkan Udinese

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Liga Italia, AC Milan mengawali pekan pertama Serie A dengan menang 4-2 atas Udinese di Stadion San Siro, Minggu (14/8/2022).

Sang juara bertahan bangkit dari ketertinggalan dalam waktu kurang dari dua menit untuk merebut tiga poin berkat dua gol Ante Rebic, Theo Hernando dari titik penalti, dan gol Brahim Diaz.

Margin kekalahan ini terasa sangat berat bagi Udinese yang dua kali menyamakan kedudukan pada babak pertama.

Bekal tiga poin dan empat gol adalah cara sempurna untuk mengawali musim dan dalam menghadapi rival sekota Inter Milan yang mengawali musim barunya dengan bertandang ke kandang tim promosi Lecce pada hari yang sama.

Suporter tuan rumah yang memenuhi Stadion San Siro menyanyikan "we are the champions" saat tim kebanggaannya masuk lapangan. Namun mereka seketika bungkam ketika Rodrigo Becao menanduk bola sepak pojok Gerard Deulofeu untuk melewati Mike Maignan sehingga menjadi gol.

Milan menyamakan kedudukan dan tak lama kemudian berbalik unggul kurang dari seperempat jam setelah VAR memutuskan tabrakan antara Davide Calabria dan Brandon Soppy berujung kepada tendangan penalti yang dilepaskan Hernandez pada menit ke-12. Tiga menit kemudian Rebic membawa tuan rumah berbalik unggul 2-1.

Namun sundulan Adam Masina pada menit keempat waktu tambahan babak pertama menyamakan kedudukan 2-2.

Namun pada satu menit pertama babak kedua Milan memulihkan keunggulannya setelah Diaz menciptakan gol pada menit ke-46.

Diaz kembali mempeson pada menit ke-68, menekan Roberto Pereyra di area pertahanan Udinese sebelum merebut bola dan mengopernya kepada Rebic untuk dilesakkan ke gawang Udinese menjadi gol keempat Milan.

Charles De Ketelaere sempat mencetak gol untuk Milan pada menit ke-89. Namun, dianulir wasit karena berbau offside.

Pada hari yang sama Atalanta juga memenangkan pertandingan pertamanya musim ini setelah menundukkan Sampdoria 2-0 berkat gol Rafael Toloi dan Ademola Lookman.

